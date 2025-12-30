Refuerzan llamado a la seguridad y al cuidado de espacios públicos en celebración de Año Nuevo en Viña del Mar

A un día de la realización del espectáculo pirotécnico “Año Nuevo en el Mar 2026”, el Municipio de Viña del Mar hizo un llamado al autocuidado y a cumplir con las medidas de seguridad y reglamento del tránsito.

Al respecto, la alcaldesa Macarena Ripamonti hizo una invitación a tomar todas las medidas necesarias para disfrutar del evento, y en ese aspecto dijo “que los tiempos de traslado van hacer más largos, busque donde estacionarse lejos del borde costero y tenga el tiempo suficiente para llegar con su familia a un lugar donde ver el espectáculo de manera segura y cómoda”.

Las principales medidas de contingencia tienen relación con el desplazamiento de vehículos y personas.

Desde este punto de vista, en Viña del Mar no están considerados cortes de tránsito para hacer más expedita la circulación vehicular, la que es monitoreado por la Unidad Operativa de Control de Trànsito (UOCT).

Tampoco se tiene contemplado el cierre de Av. Perú, lugar donde se congregan miles de personas para presenciar el espectáculo pirotécnico.

CIERRE PASARELAS Y ESTACIONAMIENTOS

Para evitar accidentes y aglomeraciones, desde las 19:00 horas de este miércoles, se bloquearán los acceso a las pasarelas de Recreo, Subida Alessandri (2) y Limonares (2).

Los miradores ubicados en la parte alta de la comuna estarán habilitados solo para el uso peatonal y no se permitirá el ingreso de vehículos.

Asimismo, el acceso a los estacionamientos en Av. Jorge Montt estarán cerrados para evitar congestión en su ingreso.

Por lo mismo se solicita a los conductores no estacionar sobre las aceras y áreas verdes.

En este contexto se hizo un llamado también a cuidar los espacios públicos y se solicita al público a no lanzar fuegos de artificios, que además de estar prohibidos por Ley, pueden generar incendios.

De la misma manera, se solicitó evitar el lanzamiento de confeti, en áreas verdes y playas, pues aun cuando se cuenta con un servicio de limpieza, el material resulta muy difícil de retirar de jardines y de la arena.

PLAN DE SEGURIDAD

El Municipio de Viña del Mar cuenta con un plan coordinado a través de la Dirección de Seguridad Pública con la Armada, la Gobernación, Delegación Presidencial y Carabineros, para llevar adelante el evento con todas las precauciones para el cuidado de los asistentes.

Móviles de Seguridad Pública recorrerán los distintos sectores para prevenir situaciones de riesgo que pueda generar la congregación de miles de personas en el borde costero.

En Viña del Mar, el espectáculo pirotécnico contará en esta ocasión con siete puntos de lanzamiento que estarán ubicados en Recreo, Caleta Abarca, Avenida. Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros y Reñaca y el nuevo punto terrestre de Las Salinas.

PURANOTICIA