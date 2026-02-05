Refuerzan llamado a la prevención y detección precoz del cáncer en la playa del Deporte en Viña del Mar

La Seremi de Salud de Valparaíso junto a organizaciones de la sociedad civil, públicas y privadas realizó una feria ciudadana en la Playa del Deporte en Viña del Mar para reforzar el llamado a la prevención y detección precoz del cáncer.

El seremi de Salud (s), Carlos Zamora Rojas, destacó que en el marco de la Campaña de Verano 2025-2026, “hemos tratado de enfocarnos en el cuidado de la piel. Hay que recordar que no solo en época de verano hay que cuidarse la piel, sino que es algo que nos compromete todos los días del año. Por eso es importante usar los bloqueadores correspondientes y evitar la exposición al sol durante los momentos más álgidos de calor”.

Además de evitar la exposición entre las 11:00 y las 16:00 horas, el uso permanente de protector solar reaplicándolo cada dos horas; también se enfatizó en el uso de elementos de protección como sombreros, lentes y otros. Asimismo, a tener especial cuidado con niños y niñas.

La Seremi de Gobierno de la fegión de Valparaíso, Carolina Zapata, manifestó que “la prevención no tiene sentido si no lo hacemos con las comunidades. El 40% de los cánceres pueden ser prevenidos y, en particular, hoy día, en la temporada turística, estamos muy preocupados del cáncer de la piel”.

Por ello, la relevancia de poder realizar un autoexamen de piel es fundamental y consultar oportunamente ante lesiones que no cicatricen o cambios en lunares.

Considerando el aumento de actividades recreativas y deportivas durante el verano, el seremi del Deporte, Leandro torres, sostuvo que la jornada “nos ha permitido hacer un llamado de que sigan haciendo deporte. No hacer deporte no tiene pretexto y el sol debe ser un motivante para hacer deporte, pero tenemos que tomar los resguardos necesarios, seguir las instrucciones que nos entrega la Autoridad Sanitaria, es decir, usar bloqueador solar en todo momento, protector de cabeza, gafas de sol, hidratarse con agua y, ojalá, evitar la práctica deportiva en aquellos horarios de mayor intensidad solar”.

Asimismo, la directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco, señaló que “tomar sol es rico, es lindo los días aprovecharlo así, pero siempre con conciencia, con conocimiento, con educación. Y el llamado es, obviamente, a estarse chequeando, a estar viendo los distintos motivos por los que se podría generar y poder dar respuesta temprana en caso de cualquier alarma”.

FUTURO INSTITUTO ONCOLÓGICO FALP V REGIÓN

Durante la jornada, la Fundación Arturo López Pérez (FALP) dio a conocer los avances del futuro Instituto Oncológico que instalará en la ciudad de Viña del Mar, que permitirá fortalecer la atención oncológica en la región y responder también a las necesidades de zonas cercanas, como la región de Coquimbo.

“Estamos trabajando en coordinación con la Seremi de Salud, la Municipalidad de Viña del Mar y la Dirección de Obras Municipales, tramitando los permisos necesarios para iniciar la construcción de la obra gruesa durante el segundo semestre de 2026. De esta manera, el proyecto comienza a materializarse, con el objetivo de acercar una atención oncológica integral y oportuna a las personas de la región”, afirmó Ludovina Correa, gerenta del futuro Instituto Oncológico FALP en la región de Valparaíso.

