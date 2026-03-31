Refuerzan llamado a la prevención en cruce ferroviario Portales de Valparaíso por alta afluencia de personas en Semana Santa

Durante la Semana Santa, la Caleta Portales de Valparaíso se transforma en el epicentro de las compras de productos del mar. Miles de personas llegan diariamente al principal terminal pesquero de Valparaíso, muchos de ellos en automóvil, por lo que se ven obligados a enfrentar el cruce ferroviario a nivel.

Por ello, este martes 31 de marzo, EFE, Conaset y Carabineros hicieron un llamado al autocuidado a quienes llegaran al sector, siempre teniendo presente las acciones de Parar, Mirar y Escuchar, las que marcan la diferencia al atravesar este tipo de pasos ferroviarios a nivel.

El cabo primero Franco Causa, funcionario del Modelo de Integración Carabineros-Comunidad de la 3ª Comisaria de Valparaíso, explicó que "durante mis años de experiencia que llevo acá en la comisaría se puede apreciar que los conductores no respetan la señalética y varias veces se ha caído la barrera. Esto ha ocasionado grandes atochamientos de vehículos y se puede ocasionar un accidente. Hoy en día los conductores son bien imprudentes. Así que el mensaje es prevenir, estar atentos, respetar el pare y mirar para ambos lados antes de realizar el cruce ferroviario”.

Desde la empresa de transportes informaron que durante los últimos meses se ha incrementado el número de incidentes en este paso, donde vehículos han dañado las barreras por conductas imprudentes, las que traen graves consecuencias para el servicio como demoras e interrupciones.

Razones que han llevado a que EFE instale cámaras de seguridad lectoras de patentes en el lugar, obteniendo pruebas audiovisuales para perseguir las responsabilidades legales ante este tipo de hechos.

Consuelo Torres, del equipo de relacionamiento comunitario de EFE, sostuvo que "estamos pendientes de realizar esta campaña preventiva en el cruce portales que tiene harta afluencia de personas en semana santa y queremos reforzar el llamado a tener una actitud responsable frente al cruce ferroviario, realizar una detención como corresponde, mirar a ambos lados con el propósito de cuidarnos a todos. En el cruce ferroviario de Portales es súper importante que los automovilistas se detengan antes de la línea de detención, sino, la barrera puede caer encima de los autos. Es importante que reforcemos ese mensaje y tomemos esa actitud preventiva al enfrentar el cruce ferroviario”.

Como medida extra ante la gran afluencia de publico que se espera para estos días, se mantendrá una guardia cruzada en el sector de Portales durante los días jueves, viernes y sábado, para evitar cualquier tipo de incidente.

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OPERACIÓN DE ESTOS DÍAS

Como todos los años, EFE Valparaíso prepara una operación especial del Tren Limache-Puerto para semana santa anticipándose al cambio de rutina, especialmente durante el jueves santo.

Como medida, se reforzará el servicio desde la costa al interior desde las 12:45 horas, lo que permitirá una mayor oferta de transporte, pensando en aquellas personas que saldrán antes de sus trabajos o casas de estudio anticipadamente. Esto incluye un refuerzo con unidades dobles durante toda la jornada

Además, se informó que, durante viernes, sábado y domingo, habrá una operación de día feriado, con un monitoreo permanente del servicio.

PURANOTICIA