Refuerzan llamado a iniciar y completar el esquema de vacunación contra el sarampión en niños en la región de Valparaíso

Ante la confirmación del Ministerio de Salud de un caso importado de sarampión en Chile, en un lactante de 11 meses con antecedentes de viaje reciente a México, país que presenta brotes de sarampión; y sin registro de vacunación recomendada para viajeros desde los seis meses; el seremi de Salud (s) de la región de Valparaísp, Carlos Zamora Rojas, reforzó el llamado a madres, padres y cuidadores a iniciar y completar el esquema de vacunación contra esta enfermedad en niños y niñas.

La vacuna contra el sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), es parte del Programa Nacional de Inmunizaciones, es gratuita, obligatoria para niños y niñas a los 12 (primera dosis) y 36 meses (segunda dosis) de edad; y está disponible en vacunatorios públicos y en convenios con la Seremi de Salud. En la región de Valparaíso, durante 2025 se administraron más de 30 mil vacunas, registrando una cobertura de 87,2% en la primera dosis y 66,5% en la segunda.

“Nuestro primer interés como región y como país es poder mantener a los niños y niñas con su dosis correspondiente de sarampión, tanto la primera como la segunda, y para eso los padres y madres tienen que estar muy atentos a las indicaciones de salud en general, pero también de los profesionales de los establecimientos de salud correspondientes a su sector”, indicó la autoridad sanitaria.

El sarampión es una enfermedad viral contagiosa que afecta principalmente a niños y niñas transmitiéndose por gotitas al toser o estornudar. Con la inmunización se evitan complicaciones graves como neumonías. Encefalitis y cegueras asociadas a este virus.

Por otra parte, está disponible la vacunación para quienes viajan al extranjero, sobre todo a países que mantienen casos activos de la enfermedad. Esta dosis de refuerzo debe ser administrada al menos 15 días antes del viaje. Quienes deben vacunarse, bajo este contexto son:

LACTANTES ENTRE 6 Y 11 MESES Y 29 DÍAS

Esta vacunación debe ser 15 días antes del viaje al extranjero y no será considerada para su calendario formal de inmunizaciones, debiendo iniciar el esquema a los 12 meses y continuarlo a los 36 meses.

Niñas y niños a partir de los 12 meses que viajan al extranjero con antecedentes de contar con una sola dosis, deberán recibir una segunda con un intervalo mínimo de 4 semanas.

Asimismo, se recomienda que todos los niños, niñas y adolescentes cuenten con dos dosis de vacuna contra sarampión, rubéola y parotiditis (SRP) previo a un viaje fuera del país.

Cabe señalar que Chile mantiene su estatus de “eliminación de sarampión” otorgado por la Comisión Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), al no presentar casos autóctonos. En la región de Valparaíso, no se registran casos confirmados de sarampión autóctonos ni importados.

PURANOTICIA