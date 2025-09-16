Refuerzan labores de control en embarcaciones y vehículos en puertos de Quintero y Ventanas

A través de dos acciones de fiscalización planificadas, equipos de la Aduana Regional de Valparaíso, junto a la Policía Marítima de la Armada y la Seremi de Seguridad Pública, llegaron hasta los puertos de Quintero y Ventanas para ejecutar controles a un barco, vehículos y trabajadores portuarios que entran y salen de los recintos.

Estas labores son parte de la estrategia interinstitucional para enfrentar los diversos tipos de delitos que pueden ocurrir en terminales portuarios o embarcaciones, entre ellos los asociados al crimen organizado. Estos procedimientos fueron apoyados por binomios caninos y tecnologías no invasivas.

Destacó especialmente la revista de fondeo -revisión- realizada en un buque de bandera noruega que arribó al Puerto Ventanas con una carga de importación de carbón a granel, que venía desde Panamá.

Los equipos de la Unidad de Drogas y Delitos Conexos de Aduanas y los efectivos de la Armada, revisaron la cubierta, bodegas, camarotes y a la tripulación.

La seremi de Seguridad Pública, Alejandra Romero, comentó que "participamos en una fiscalización en Puerto Ventanas, con el objetivo de reforzar la labor de control en los puertos de la región para la prevención y control de tráfico de drogas. Se trata de una coordinación intersectorial para la fiscalización a buques, el cual en este caso traslada carbón desde Panamá, en una labor de mucha acuciosidad y revisión por parte de los funcionarios. Esta actividad es parte de las acciones que estamos coordinando en el plan regional contra el crimen organizado y que apuntan a robustecer el sistema de seguridad, con foco en las actividades de los puertos a través de la labor que realiza Aduanas y otras instituciones".

El director de la Aduana Regional de Valparaíso, Braulio Cubillos, destacó el trabajo coordinado “desplegado en Quintero y Ventanas, porque de esta forma estamos concretando una estrategia de prevención y control que abarca todos los frentes portuarios de la región. Esto es muy importante para poder entregar altos entandares de seguridad a las operaciones de comercio exterior y al país”.

Es importante destacar que la Aduana Regional de Valparaíso cuenta con una oficina permanente en Quintero, para fiscalizar todos los procesos de importación y exportación que se ejecutan en la zona, donde destacan el gas natural, graneles y cátodos de cobre, entre otros.

