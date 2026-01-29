Refuerzan inspecciones a grifos de Viña del Mar en la antesala al Derby en el Sporting

Con el objetivo de verificar el buen funcionamiento de los grifos ubicados en la zona oriente de Viña del Mar, equipos de Esval realizaron una revisión especial de estos elementos en la avenida Los Castaños, junto a dirigentes vecinales del sector.

Junto a recalcar que de manera periódica inspeccionan los 10.400 grifos existentes en la región de Valparaíso, el subgerente zonal de la empresa sanitaria, Víctor Pimentel, indicó que "estamos reforzando este monitoreo en los alrededores del Sporting Club de Viña del Mar, para corroborar la normal operación de los grifos ante la proximidad del tradicional Derby, que se realiza este domingo 1 de febrero".

La presidenta del comité vecinal Quinta Rioja, Daniela Peirano, destacó que "me parece muy bien que le podamos dar mayor seguridad a nuestros vecinos, de que están funcionando los grifos, especialmente en esta época del año en que se producen muchos incendios y es muy importante tenerlos en buen estado ante cualquier emergencia".

De esta manera se reiteró el llamado al cuidado de los grifos, recordando que sólo Bomberos y personal de la empresa sanitaria están autorizados para operarlos y que su manipulación indebida puede ocasionar daños o afectar su funcionamiento.

En caso de advertir la apertura de un grifo por parte deterceros, se puede denunciar el hecho a través de la línea 600 600 60 60 o al WhatsApp +569 99000336.

