Refuerzan fiscalizaciones en carnicerías de Quillota para resguardar la seguridad alimentaria ad portas de las Fiestas Patrias

En el marco de la previa de las celebraciones de Fiestas Patrias, la Seremi de Salud de Valparaíso intensificó las fiscalizaciones para garantizar que los alimentos que lleguen a las familias se encuentren en condiciones seguras para su consumo.

La Autoridad Sanitaria llegó hasta Quillota para encabezar una fiscalización a una carnicería, instancia donde la seremi Lorena Cofré indicó que "lo que verificamos es que la carnicería cuente con las condiciones mínimas de seguridad relacionadas con el almacenamiento o la conservación de los alimentos; esto, en el contexto de que todos y todas queremos pasarlo bien en estas Fiestas Patrias y no queremos intoxicarnos por alguna enfermedad transmitida por alimentos".

En este contexto, la Seremi de Salud de Valparaíso hizo un llamado a la comunidad a preferir siempre locales establecidos y autorizados, recordando que en estas fechas proliferan mataderos clandestinos y la venta ilícita de carnes, prácticas que ponen en riesgo la salud de la población.

Por su parte, el delegado presidencial provincial de Quillota, José Raúl Orrego, indicó que "se aproximan las Fiestas Patrias, sabemos que es una de las fechas donde también aumenta un consumo específico de alimentos, en este caso de la carne; por lo tanto, desde agosto hasta esta fecha, el plan (...) es asegurar que el alimento que usted consuma en sus hogares esté en buenas condiciones y esa tarea se venía realizando durante varias semanas y específicamente en lugares que producen carne, que producen empanadas”.

Las autoridades reiteraron la invitación a la comunidad a preferir siempre locales autorizados y a celebrar con responsabilidad, cuidando la alimentación en todo momento: evitar el consumo excesivo de alcohol, moderar las grasas y privilegiar la hidratación.

