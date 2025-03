Refuerzan fiscalizaciones a transportes escolares de Valparaíso y reiteran llamado a evitar contratación de servicios piratas 

El contratar el servicio de transporte escolar no es un trámite fácil; todo lo contrario, porque se trata de una decisión que adoptan los padres y apoderados de los estudiantes, quienes, si siguen todas las recomendaciones que entregan las autoridades, se pueden ahorrar varios dolores de cabeza.

¿Cuáles son los aspectos fundamentales que se debieran tener siempre presente? Los cinturones de seguridad deben estar funcionando en forma correcta, que el conductor del servicio tenga licencia profesional A1 o A3 y que el vehículo cuente con la identificación del conductor, documento que debe estar visible para los usuarios.

Además, los vehículos deben tener un extintor cargado y operativo, es decir, que no esté vencido. Otro aspecto relevante que los padres, apoderados y tutores deben considerar es que el conductor o el “tío” o “tía” tenga un asistente, esto en el caso del traslado de cinco o más niños de prebásica.

Durante la semana pasada se dio inicio formal y masivo al año escolar 2025 y en la región de Valparaíso un total de 351.000 estudiantes partieron sus clases. Varios de esos alumnos utilizan a diario los furgones para que los conductores los pasen a buscar muy temprano a sus casas para trasladarlos a sus colegios y, horas más tarde, los recogen para llevarlos de vuelta al hogar.

Y como ya se entró de lleno con el calendario escolar de kínder, prekínder, básica y enseñanza media, se están reforzando los controles en materia de transporte de estudiantes. Un ejemplo de esto fue el inicio de una campaña de fiscalización, por parte de personal de la Prefectura de Carabineros de Valparaíso, a vehículos del transporte escolar, con el objetivo de verificar los estándares de seguridad y documentación legal y reglamentaria de los buses para el traslado seguro de niños, niñas y adolescentes.

«TRANSPORTE SEGURO»

En la actividad desarrollada en el céntrico Parque Italia de Valparaíso, el mayor Javier Oportus, comisario de la Segunda Comisaría Central, indicó que la campaña denominada «Transporte Seguro» tiene la finalidad concreta de “poder registrar y verificar en terreno las condiciones de seguridad mínimas que debe presentar un transporte escolar al momento de transportar a nuestros niños, niñas y adolescentes, durante el período escolar”.

La autoridad policial explicó que el trabajo para sacar adelante esta iniciativa comenzó en enero de este año y se han realizado encuentros con dirigentes del transporte escolar, “quienes nos manifestaron ciertas preocupaciones y aprehensiones que tenían para dar inicio al año escolar. Hemos trabajado junto con el Municipio solucionando factores de riesgo asociados a los establecimientos, principalmente, con lo que dice relación con la demarcación de los estacionamientos que deben tener los transportistas para dejar de forma segura a nuestros niños”.

El mayor Oportus sostuvo que “el llamado a los padres es a utilizar el transporte escolar oficial, que esté chequeado previamente y que puedan verificar, a través de las páginas autorizadas, si el transportista cuenta con el permiso autorizado para poder transportar estudiantes”.

El comisario de la 2ª Comisaría Central de Valparaíso hizo hincapié en que los vehículos de transporte escolar deben tener un sello en el que aparece un código QR que lleva al Servicio Nacional de Transporte Público y Escolar. “Toda persona puede escanear este código y saber si el furgón está autorizado y si la persona que lo conduce también está autorizada legalmente para poder transportar estudiantes. Cuando usted vea un transporte escolar, chequee el código QR”.

Otro llamado es que los padres, apoderados y tutores respeten las señaléticas y los espacios asignados a los furgones escolares, para que la comunidad pueda dejar a los niños en forma segura en las puertas del respectivo establecimiento educacional. También, recordaron la campaña «Un beso y chao», que implica despedirse rápidamente para dar mayor fluidez de tránsito y seguridad a las y los estudiantes, evitando que se forme una congestión que ocasione algún tipo de accidente.

María José Brevis, directora de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Valparaíso, manifestó que “en la campaña del retorno seguro a clases hemos involucrado a distintas direcciones municipales, como la Seremi de Transportes, Senda, a Carabineros, para poder generar una estrategia de retorno seguro para todos los estudiantes. También hemos reforzado de manera progresiva el plan de remarcación de pasos de cebra en las calles y, en ese sentido, nos hemos ido retroalimentando bastante con lo que nos ha comentado el gremio del transporte escolar, donde ellos detectan ciertas falencias o han evidenciado la ausencia de señaléticas de demarcación y lugares peatonales en los que dejan a los niños, niñas y adolescentes”.

POSITIVIDAD EN NARCOTEST

Por su parte, el director regional de Senda en Valparaíso, Carlos Colihuechún, explicó que el servicio está colaborando en dos líneas de trabajo puntuales, a la hora de fiscalizar a los conductores del transporte escolar, contribuyendo a la labor desempeñada por Carabineros.

“Estamos apoyando la fiscalización, mediante el programa «Tolerancia Cero», donde lo que buscamos es prevenir que un conductor transite bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias y pueda poner en riesgo la vida de lo más preciado que tenemos y que son nuestros niños. No sólo es un llamado a quienes son transportistas de escolares, también al resto de los conductores que vamos a ocupar las vías, que seamos respetuosos, considerar que el transporte escolar no es cualquier tipo de transporte y que en sí lleva una carga de vida importante”, explicó.

También adelantó a Puranoticia.cl que se está en plena etapa de cerrar el balance correspondiente a las detenciones registradas en 2024 de conductores bajo los efectos del alcohol y drogas. “Estamos hablando del orden de las 1.300 fiscalizaciones en materia de alcotest y narcotest. En narcotest tenemos un 30% de positividad, es una cifra que nos alarma, es una cifra que es dinámica y tenemos que seguir reforzando los llamados al cuidado. No sólo hablamos de la responsabilidad de quien se sienta al volante, bajo los efectos del consumo de alguna sustancia, sino también de aquellos que somos pasajeros”.

En cuanto al caso de los detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol, el director de Senda Valparaíso dijo que “cada vez hay menos conductores que lo hacen bajo los efectos del alcohol, porque es mucho más visible y hay una actitud donde la ciudadanía tiene un rol importante”.

Pedro Solís, presidente del Sindicato de Transporte Escolar y Turismo de Valparaíso, manifestó que, cuando se trata de contratar los servicios, no todos los apoderados se fijan en que se cumplan los requisitos. Eso, por un lado, implica un problema, dice, al igual que la aparición del transporte escolar pirata. “Hay apoderados que preguntan mucho y, otros, no preguntan nada. Cuando se trata del transporte ilegal, por ejemplo, no preguntan quién conduce, tampoco si esa persona está habilitada o no para transportar escolares, o si tiene la licencia de conducir al día. Los transportistas ilegales son descarados, porque a vista y paciencia de los colegios, de los apoderados, de las autoridades, se instalan a ofrecer el servicio”.

