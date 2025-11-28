Refuerzan el trabajo conjunto de prevención y combate de incendios forestales en Viña del Mar

Con el objetivo de reforzar el trabajo mancomunado de prevención y combate de incendios forestales, funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Bomberos y el Departamento de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Viña del Mar sostuvieron una reunión estratégica en la central de coordinación regional del organismo forestal, Palma 1, en Valparaíso.

El director regional de Conaf, Mauricio Núñez, calificó el encuentro como “sumamente importante para fortalecer y mejorar toda la coordinación de estas instituciones, y para dar una respuesta efectiva ante las emergencias”.

Agregó que “se tomaron acuerdos para realizar simulaciones conjuntas, capacitaciones, mejoras en las comunicaciones radiales y, sobre todo, para tener una comunicación totalmente fluida de toda la información respecto de la ocurrencia de incendios forestales”.

Por su parte, el segundo comandante de Bomberos de Viña del Mar, Héctor Cáceres, manifestó que “hemos establecido un sistema de comando conjunto bajo el modelo de Sistema de Comando de Incidentes (SCI), en el cual todas las instituciones vamos a tener un oficial de enlace que nos va a permitir coordinar mejor los recursos y entender con los modelos predictivos con que cuenta CONAF el comportamiento que pueda tener el incendio y, así, en conjunto, minimizar el riesgo a la población”.

En tanto, el director del Departamento de Gestión de Riesgos y Desastres del municipio de la Ciudad Jardín, Mauricio Fuentes, valoró “la coordinación, el despliegue de recursos ordenados y mancomunados, entender la lógica de cómo se controla la emergencia por la amenaza forestal, tener criterios únicos y lineamientos por parte del ente técnico, que en este caso es Conaf”.

Finalmente el jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de la Corporación, Patricio Balladares, afirmó que “aterrizando el SCI para la administración de emergencias forestales, voluntarios de Bomberos de Viña del Mar van a participar dentro de las distintas funciones del puesto de comando, principalmente en el ámbito de la planificación”. A su vez, recalcó que, mediante una frecuencia radial compartida, mantendrán “una comunicación fluida, expedita y en tiempo”.

Cabe consignar que esta es la segunda reunión estratégica sostenida este mes por Conaf, Bomberos y la Municipalidad de Viña del Mar. La primera se llevó a cabo en las dependencias de la institución bomberil.

PURANOTICIA