Reducción de SO2 y material particulado marcan avances del plan de descontaminación en Quintero, Concón y Puchuncaví

Con el objetivo de fortalecer el diálogo con la comunidad y mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones que se desarrollan en la zona, en el marco de Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), el equipo de calidad del aire de la Seremi del Medio Ambiente de Valparaíso se encuentra realizando una serie de diálogos en las comunas señaladas para dar a conocer los avances y estado de la iniciativa que se ejecuta en Concón, Quintero y Puchuncaví.

Durante su visita a la comuna de Puchuncaví, las profesionales sostuvieron conversaciones con vecinos, instancia en la que se presentaron los principales resultados alcanzados desde la implementación del plan, así como suproceso de actualización.

Entre los avances destacados se encuentran importantes reducciones de emisiones de contaminantes atmosféricos registradas en los últimos años, principalmente material particulado y SO2, producto de las medidas de control de dichas emisiones y monitoreo establecidas para las principales fuentes emisoras de la zona.

Asimismo, se abordaron las mejoras en los sistemas de vigilancia de la calidad del aire, la gestión de episodios críticos y el fortalecimiento de las herramientas de información disponibles para la ciudadanía como la web airecqp.mma.gob.cl.

La Seremi Francisca Garay destacó que "continuamos trabajando para fortalecer las medidas orientadas a reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire en el territorio. La participación de la comunidad es clave en este proceso, por lo que seguiremos generando espacios de información y diálogo con los vecinos en las tres comunas”.

De igual forma, reiteró que el proceso de actualización del PPDA busca analizar la información disponible, incorporar nuevos antecedentes técnicos y revisar las medidas existentes, considerando los avances normativos y los desafíos ambientales presentes en la zona.

Finalmente, se invitó a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Ministerio del Medio Ambiente y de las plataformas de monitoreo de calidad del aire disponibles para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.

PURANOTICIA