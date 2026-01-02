Red hospitalaria de Valparaíso enfrenta preocupante descenso en reservas de hemoderivados y piden donaciones de sangre

La red hospitalaria de la región de Valparaíso enfrenta un escenario de creciente tensión en pleno verano: las reservas de hemoderivados están en niveles bajos, justo cuando aumenta la demanda por atenciones de urgencia, accidentes y tratamientos complejos.

Se trata de una combinación que enciende las alertas entre los equipos de salud, considerando que estos productos –obtenidos a partir de la sangre– son insustituibles en situaciones donde literalmente se juega la vida de los pacientes.

La preocupación fue expresada por el presidente regional del Colegio Médico de Valparaíso, Dr. Luis Ignacio de la Torre, quien en conversación con Puranoticia.cl advirtió sobre esta materia indicando que “estamos muy preocupados por los bajos niveles de reserva que tenemos de hemoderivados, o sea, productos que derivan de la sangre y que son necesarios, como glóbulos rojos, plasma enriquecido, plaquetas".

Asimismo, el médico de profesión recalcó en que se trata de componentes esenciales para el funcionamiento del sistema hospitalario de la región, cuya disponibilidad no puede suplirse por medios artificiales ni tampoco tecnológicos.

El dirigente explicó que estos productos “se utilizan precisamente en las emergencias vitales, tanto en las urgencias por accidentes de tránsito, en enfermedades graves como el cáncer y en cirugías que requieren la utilización de estos derivados”.

En ese contexto, la disminución de las reservas no sólo afecta a pacientes críticos o politraumatizados, sino que también a quienes se encuentran en tratamientos prolongados o requieren intervenciones quirúrgicas programadas.

El problema se agudiza durante los meses estivales. Según explicó el propio Dr. De la Torre, “las reservas a nivel de la región y a nivel del país son bajas y en estas épocas sabemos que por un lado bajan las donaciones y por otro lado aumentan los requerimientos”. A ello se suma una mayor movilidad de personas, el incremento de accidentes de tránsito y la mantención de patologías que no dan tregua en verano.

Desde el ámbito médico recuerdan que una sola donación de sangre puede beneficiar a más de un paciente, ya que de ella se obtienen distintos hemoderivados que son distribuidos según necesidad clínica. Glóbulos rojos, plaquetas y plasma cumplen funciones específicas en el organismo y su carencia puede significar retrasos en tratamientos, postergación de cirugías o un riesgo vital en casos de urgencia extrema.

Ante este escenario, el presidente regional del Colegio Médico hizo un llamado directo a la comunidad: “Si eres una persona saludable y puedes aportar, apóyanos siendo un donante voluntario, un donante altruista, porque tu donación puede salvar una vida”. El énfasis está puesto en la solidaridad y en la responsabilidad colectiva, considerando que cualquier persona podría necesitar estos productos en un momento.

Finalmente, el Dr. De la Torre reforzó la importancia de difundir este mensaje más allá del entorno cercano: "Si tú puedes aportar un granito de arena, aunque no tengas ningún familiar que esté enfermo, esa donación puede salvar una vida. Así que te pido que me ayudes multiplicando y difundiendo este mensaje”. Un llamado que busca transformar la preocupación del mundo sanitario en una acción concreta de la ciudadanía, en momentos en que cada donación puede marcar la diferencia.

¿Por qué donar sangre?

Salva vidas: una donación puede ayudar a hasta tres personas

Mejora la salud cardiovascular

Estimula la producción de células sanguíneas

Es un acto solidario y gratificante

¿Quién puede donar?

Tener entre 18 y 65 años (hasta 70 con evaluación médica)

Pesar más de 50 kg

Gozar de buena salud

No haber donado en los últimos 3-4 meses

¿Dónde donar?

Bancos de sangre de hospitales y clínicas

Centros de donación móviles

