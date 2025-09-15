Red asistencial de Viña del Mar - Quillota afina plan frente a eventual alza de consultas por Fiestas Patrias

La Directora del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (SSVQP), Andrea Quiero Gelmi, hizo un llamado al autocuidado en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.

“Los invitamos y las invitamos, a poblar los territorios con una perspectiva familiar comunitaria, de regocijo, de construcción de convivencia, a disfrutar, a cuidarse de los excesos, pero también fortaleciendo los lazos que nos permiten vivir mejor en la comunidad, en nuestros territorios”, indicó.

Desde el punto de vista operativo explicó que todo está listo en caso de contingencias, “Nuestros equipos de urgencia y emergencia se preparan desde lo hospitalario y también desde la atención primaria y desde los municipios. Pero nuestro equipo del SAMU también se refuerza. Nosotros esperamos que no sea necesario el uso de todo nuestro despliegue, pero por si acaso estamos pendientes de poder servir con mayor agilidad, con mayor prontitud, con todo el acompañamiento que ustedes esperan de nosotros. Los invitamos a cuidarnos, losinvitamos a que aprecien el rol de acompañamiento que nosotros hacemos por ustedes”.

Así mismo, el Dr. Jorge Del Campo Director de la red SAMU del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca, explicó que la red de emergencia estará totalmente operativa, en plena capacidad, tanto de ambulancias y personal, para responder a cualquier solicitud de la ciudadanía en estas Fiestas Patrias.

“Nuestro llamado siempre es al auto cuidado, evitar exponerse a situaciones de riesgo, pero en la eventualidad que esto ocurra, estaremos presentes como siempre para responder a la comunidad. Estaremos articulando, no solamente las emergencias prehospitalarias, sino quetambién, esteremos atentos a lo que ocurra en los distintos dispositivos de Salud, tanto hospitalarias como en la Atención Primaria de Salud, para los apoyos que se requieran durante Fiestas Patrias”.

