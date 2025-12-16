Personas con penas sustitutivas apoyarán servicios municipales en Valparaíso

Un nuevo paso se dio para promover la reinserción social y laboral de aquellas personas que deban cumplir penas sustitutivas por haber cometido delitos de baja gravedad, así como también cumplir con el Plan Comunal de Seguridad Pública.

Así es como Gendarmería y el Municipio de Valparaíso firmaron un convenio donde se pondrán a disposición 29 plazas en las que se podrán realizar servicios comunitarios junto a los departamentos de Aseo; Parques y Jardines; y Deportes.

Resaltando este hecho, la alcaldesa de la Ciudad Puerto, Camila Nieto, comentó que “refleja nuestro compromiso con una seguridad comunal que no solo sanciona, sino que también ofrece espacios para la reinserción, transformando una pena en un aporte concreto a la ciudad, permitiéndoles vincularse positivamente con ella a través de nuevas oportunidades”.

Asimismo, el coronel de Gendarmería, Pablo Torres, detalló que“serán 29 cupos y dos rubros más en los que las personas podrán cumplir sus penas no privativas de libertad. A la fecha, son más de 600 personas que han cumplido en este municipio, y nos sentimos orgullosos y satisfechos por los logros obtenidos”.

PURANOTICIA