Condenan a más de 14 años de cárcel a autor de ataque armado durante el Carnaval Mil Tambores 2024 en el cerro Polanco de Valparaíso

Ante la Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso, se desarrolló el juicio en contra de Sebastián Alexander Valdés González, de 23 años, por hechos ocurridos en el marco de la celebración de «Mil Tambores», en la comuna porteña, durante la tarde del 5 de octubre del año pasado.

Durante el juicio, el fiscal Felipe González expuso que "en el contexto del carnaval “Mil Tambores”, en el sector del cerro Polanco en Valparaíso, sorpresivamente llega al lugar el acusado, junto a un segundo sujeto aún no individualizado, procediendo, sin mediar provocación de las víctimas a amenazarlas".

En dicho contexto, "Valdés González, apunta y golpea en la cabeza a una de las víctimas, causándole lesiones consistentes en traumatismo de cráneo secundario a golpe con objeto contuso y herida cortante. Posteriormente, dispara injustificadamente en la vía pública, poniendo en riesgo a los transeúntes que se mantenían observando el show artístico, para luego efectuar un nuevo disparo, en contra de la segunda víctima, quien resultó con lesiones consistentes en herida por arma de fuego en el muslo izquierdo", continuó expresando el persecutor.

Así es como se llevó a juicio prueba testimonial, pericial, documental y otros medios de prueba que buscaban acreditar los hechos.

En ese sentido, la sentencia establece que "en base a los testimonios absolutamente contestes que, además, fueron corroborados por la restante prueba documental, pericial, audiovisual y material incorporada, valorada de conformidad a la ley, con el más alto estándar probatorio, este Tribunal pudo acreditar los hechos contenidos en el considerando octavo primera parte, acaecidos el día 5 de octubre de 2024 en el contexto de un carnaval vecinal que se desarrollaba en la vía pública, en cerro Polanco de esta ciudad, en contra del acusado Sebastián Valdés González, posterior a una discusión con las víctimas, premunido de un arma de fuego”.

La sala condenó al acusado a más de 14 años de pena efectiva. Fue condenado como autor de un delito de homicidio simple en carácter de frustrado a 5 años y un día de presidio, a tres años y un día por porte ilegal de arma de fuego y los mismos años por tenencia ilegal de gas lacrimógenos. Además, deberá cumplir 3 años como autor de disparos injustificados y 61 días de presidio como autor de delito consumado de lesiones menos graves.

Asimismo, fue condenado a 61 días de presidio menor en su grado mínimo y multa de 3 UTM por un delito consumado de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley N°20.000.

PURANOTICIA