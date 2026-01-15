Recurso judicial frena el desalojo en la parcela 15 de la megatoma de San Antonio y redirige el operativo hacia el sector Bosques de Mar

La presentación de un recurso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso obligó a modificar los planes que se tenían para este jueves 15 de enero en el proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio, operativo que contemplaba la desocupación de viviendas y estructuras ubicadas en el lote denominado como parcela 15.

Con el objetivo de evitar conflictos y a la espera de la resolución del tribunal de alzada porteño, se decidió continuar el proceso en el sector conocido como Bosques de Mar, que consta de alrededor de 9 hectáreas y donde las autoridades apuestan por avanzar en el desalojo de las primeras 3 hectáras para cumplir con lo establecido.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, explicó que "respecto de la parcela 15, hay una solicitud de unos pobladores que dicen ser propietarios, que hicieron una o dos presentaciones ante la Corte y nosotros, mientras tanto, en una actitud de prudencia y para evitar tener alguna situación compleja, preferimos por ahora mantener sin intervención la parcela 15. Tenemos hartas otras zonas donde trabajar, mientras se aclara la situación jurídica de esa parcela en particular".

Al sector de Bosques de Mar se ingresó a primera hora de este jueves, con los efectivos de Carabineros instalados en el lugar, sin que hasta el cierre de esta nota existan reportes asociados a incidentes. Según la autoridad, el lugar es tranquilo y con presencia de vecinos asociados a las cooperativas que forman parte del trabajo que se desarrolla con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), de cara al plan habitacional que se ejecutará en las 100 hectáreas a expropiar en el cerro Centinela.

"Hay una actitud bastante tranquila de los pobladores. Están muchos de ellos con su viviendas desarmadas y hay otros desarmando. En este momento hay mucha gente trabajando, desarmando su vivienda, recuperando sus enseres. También se ha coordinado apoyo para poder trasladar enseres con camiones conseguidos por la Delegación Provincial y la Municipalidad de San Antonio", complementó.

Asimismo, al lugar también llegaron las máquinas dispuestas por el propietario del terreno. A diferencia de los primeros dos días de operativo, este jueves llegaron más temprano, ya que no hubo resistencia de parte de los pobladores, como sí la hubo en la intervención realizada los días lunes y martes en las parcelas 11 y 13. También se espera la llegada de los topógrafos para definir los deslindes que presenta la zona.

Respecto a las ayudas sociales, el delegado Riquelme indicó que "ya se ha estado trabajando en la zona, ya han ido tomando los primeros contactos y hasta el momento nadie ha solicitado albergue. (Los pobladores) están resolviendo o a través del traslado de quienes cumplen con los requisitos para habitar el proyecto habitacional (...) y otros están con apoyos de familiares o amistades para retirarse a otras zonas".

