Recuperan vehículo robado en Reñaca tras seguimiento con GPS: un detenido en Ventanas

Durante la madrugada de este lunes, cerca de las 06:00 horas, Carabineros fue alertado sobre un robo con intimidación registrado en el sector de Reñaca, en la comuna de Viña del Mar.

Según informó el subteniente Antonio Druvi Gutiérrez, subcomisario (S) de la Subcomisaría Quintero, un número indeterminado de sujetos descendió de un vehículo para sustraer un automóvil marca Audi, huyendo posteriormente en dirección a Quintero.

Gracias a que la víctima mantenía sistema de GPS en su automóvil, personal policial inició un seguimiento a distancia que permitió ubicar el vehículo en el sector de Ventanas, en la comuna de Puchuncaví.

En el lugar, Carabineros logró detener la marcha del móvil sustraído y concretar la detención de un hombre de 25 años, quien mantiene antecedentes por robo de vehículos. Por instrucción del fiscal de turno, el imputado pasará a control de detención.

El automóvil fue recuperado y devuelto a su propietario. Asimismo, se logró ubicar e incautar el vehículo utilizado por los antisociales para cometer el ilícito.

