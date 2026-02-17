Click acá para ir directamente al contenido
Recuperan vehículo robado en Reñaca tras seguimiento con GPS: un detenido en Ventanas

Carabineros de la Subcomisaría de Quintero logró interceptar el automóvil sustraído en el sector de Ventanas, comuna de Puchuncaví. Un hombre de 25 años, con antecedentes por robo de vehículos, fue detenido y pasará a control de detención.

Martes 17 de febrero de 2026 11:06
Durante la madrugada de este lunes, cerca de las 06:00 horas, Carabineros fue alertado sobre un robo con intimidación registrado en el sector de Reñaca, en la comuna de Viña del Mar.

Según informó el subteniente Antonio Druvi Gutiérrez, subcomisario (S) de la Subcomisaría Quintero, un número indeterminado de sujetos descendió de un vehículo para sustraer un automóvil marca Audi, huyendo posteriormente en dirección a Quintero.

Gracias a que la víctima mantenía sistema de GPS en su automóvil, personal policial inició un seguimiento a distancia que permitió ubicar el vehículo en el sector de Ventanas, en la comuna de Puchuncaví.

En el lugar, Carabineros logró detener la marcha del móvil sustraído y concretar la detención de un hombre de 25 años, quien mantiene antecedentes por robo de vehículos. Por instrucción del fiscal de turno, el imputado pasará a control de detención.

El automóvil fue recuperado y devuelto a su propietario. Asimismo, se logró ubicar e incautar el vehículo utilizado por los antisociales para cometer el ilícito.

