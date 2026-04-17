Recuperan seis autos robados en la región de Valparaíso: seis personas fueron detenidas

Un operativo encabezado por Carabineros de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Valparaíso permitió recuperar seis automóviles que mantenían encargo vigente por distintos delitos en la región.

Las diligencias se desarrollaron en las comunas de Quillota, Valparaíso y Viña del Mar, logrando ubicar vehículos vinculados a ilícitos como robo con intimidación, apropiación indebida, robo de vehículo motorizado y fraude aduanero.

Según información proporcionada por la policía uniformada, la mayoría de los automóviles habían sido sustraídos en la misma región de Valparaíso.

En el marco de este operativo, además, se concretó la detención de seis personas por el delito de receptación, quienes fueron puestas a disposición de los tribunales.

En tanto, los vehículos recuperados fueron restituidos a sus respectivos propietarios, dando término a un procedimiento que permitió desarticular parte de la circulación de automóviles robados en la zona.

PURANOTICIA