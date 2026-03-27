Recuperan perros que estaban siendo vendidos en plena vía pública de Villa Alemana

La rápida reacción de personal municipal permitió recuperar a dos perros que estaban siendo ofrecidos a la venta en plena vía pública del centro de Villa Alemana, luego de una alerta ingresada de forma anónima al fono 1211.

El hecho quedó al descubierto en avenida Valparaíso, donde inspectores de Seguridad Pública sorprendieron a dos hombres en situación de calle que intentaban comercializar a los animales por un total de $50.000.

"Nuestros inspectores recibieron un llamado que alertaba sobre la venta de mascotas en la vía pública. Al concurrir al lugar, se logró recuperar a los animales sin mayores inconvenientes y activar un operativo para ubicar a sus dueños”, explicó el director de Seguridad Pública, Claudio Mendiboure.

Tras el procedimiento, los canes fueron derivados a una clínica veterinaria para constatar su estado de salud, mientras en paralelo se desarrollaban gestiones para dar con sus propietarios.

Con el paso de las horas, los dueños llegaron hasta dependencias municipales, donde pudieron reconocer y retirar a sus mascotas, destacando la oportuna intervención de los equipos de seguridad.

El propietario valoró el resultado del operativo y recalcó la importancia de los animales dentro de su núcleo familiar, señalando que no siempre este tipo de situaciones logra resolverse de manera positiva.

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