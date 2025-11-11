Recuperan otros dos contenedores robados desde depósito portuario en San Antonio: sujeto detenido lo mantenía en Cobquecura

Un hombre de 28 años fue detenido en flagrancia por el delito de receptación; esto, luego que detectives de la PDI encontraran en su poder dos contenedores robados desde un depósito portuario de la comuna de San Antonio.

Según lo informado por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), las especies fueron recuperadas en un domicilio del sector de Buchupureo, comuna de Cobquecura, en el marco de un proceso investigativo asociado a la sustracción de 20 contenedores.

De esta manera, el trabajo de análisis criminal e inteligencia policial permitió seguir la trazabilidad de estos elementos, avaluados en $10 millones, que se suman a otros cuatro que anteriormente fueron recuperados en Coquimbo y en Santiago.

Por instrucción del Ministerio Público, el individuo aprehendido en este procedimiento de la policía civil en la región de Ñuble quedó apercibido.

De igual forma, se indicó que los detectives de la Bicrim de San Antonio continúan realizando indagatorias para dar con la ubicación del resto de lo robado.

PURANOTICIA