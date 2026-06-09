Recuperan moto robada y capturan a sujeto con antecedentes policiales en Petorca

En el marco de diligencias investigativas instruidas por el Ministerio Público de La Ligua, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de esta comuna logró recuperar una motocicleta que mantenía encargo vigente por robo y detener a un sujeto por el delito de receptación.

El procedimiento se desarrolló en la localidad de La Ñipa, en la comuna de Petorca, donde efectivos policiales realizaron diligencias en una propiedad ubicada en calle Roma, lugar donde fue encontrada una motocicleta marca Sherco, modelo SEF 300, año 2016, avaluada en unos $3.500.000, la cual registraba encargo vigente por el delito de robo en lugar habitado.

Producto de lo anterior, Carabineros procedió a la detención de un hombre de 24 años de edad, quien mantiene antecedentes policiales.

Por instrucción del fiscal de turno de La Ligua, el detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Petorca para su respectivo control de detención.

La motocicleta recuperada, en tanto, fue entregada a su legítimo propietario.

Carabineros reiteró su llamado a la comunidad a denunciar oportunamente los delitos y entregar antecedentes que permitan fortalecer las investigaciones y recuperar especies sustraídas.

PURANOTICIA