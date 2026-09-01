Recuperan instrumentos musicales robados a colegio de Villa Alemana: un detenido

Nuevos resultados obtuvo la investigación desarrollada por Carabineros para recuperar las especies sustraídas desde un establecimiento educacional de Villa Alemana.

Durante el mediodía de este martes, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 6ª Comisaría logró ubicar nuevos instrumentos musicales pertenecientes al colegio y detuvo a un hombre por el delito de receptación.

El procedimiento se concretó mientras los funcionarios continuaban realizando diligencias para establecer el paradero de las especies robadas.

Las pesquisas llevaron al personal policial hasta un departamento de la comuna, donde fueron encontradas diversas especies, entre ellas los instrumentos musicales sustraídos desde el establecimiento.

En el lugar fue detenido un hombre de 64 años, quien, de acuerdo con la información entregada por Carabineros, registra antecedentes por el mismo delito de receptación.

Durante el operativo, además, los funcionarios incautaron dos cartuchos de escopeta calibre .12 que se encontraban al interior del inmueble.

Con este procedimiento, la SIP de la 6ª Comisaría de Villa Alemana ha logrado recuperar casi la totalidad de las especies sustraídas al establecimiento educacional, luego de distintos operativos desarrollados durante la investigación.

Las diligencias policiales continúan con el objetivo de recuperar las especies que aún pudieran permanecer en poder de terceros y establecer las circunstancias en que fueron sustraídas y posteriormente recepcionadas.

PURANOTICIA