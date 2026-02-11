Recuperan especies sustraídas desde Canal VTV y Radio Superandina en Los Andes: dos personas fueron detenidas

Un procedimiento de Carabineros permitió la recuperación de diversas especies sustraídas durante la madrugada de este miércoles desde las oficinas y estudios de Canal VTV y Radio Superandina en la comuna de Los Andes, región de Valparaíso.

Los uniformados lograron dar con dos delincuentes que intentaban comercializar ilegalmente los objetos en la villa Alto Aconcagua.

El comisario de la Tercera Comisaría de Carabineros de Los Andes, mayor Paul Wladdimiro Harvey, informó que los antisociales ingresaron al inmueble tras realizar un forado.

"Durante la madrugada de hoy, el canal de televisión VTV sufrió un ingreso por parte de antisociales, los cuales mediante un forado ingresaron hasta este recinto sustrayendo distintas especies, las que posteriormente y gracias al trabajo realizado por personal de Carabineros perteneciente a la Sección de Investigación Policial SIP de la Tercera Comisaría Los Andes, se logra dar con el paradero de estas personas que habían ingresado y también gracias a la información entregada por testigos, se pudo recuperar la gran mayoría de las especies sustraídas".

"Estas especies fueron reconocidas y se está entregando la información respectiva al Ministerio Público para poder saber el destino finalmente de estas dos personas que fueron detenidas, y que a la vez, se recuperaron otras especies que se habrían sustraído de otros domicilios también durante la madrugada, el día de hoy y en días anteriores", agregó.

"El trabajo preliminar desarrollado en el sitio del suceso por parte de Carabineros de la SIP de esta unidad, logra dar con información de que se estaban comercializando estas especies y también obtener información desde donde se están comercializando y se llega hasta el paradero donde se encontraban, logrando la detención de estas dos personas finalmente y con un trabajo rápido, gracias a la cooperación también de testigos y a la información que se pudo recopilar desde el sitio del suceso y ahora estamos trabajando para poder posicionar estas personas en otros sitios de suceso".

