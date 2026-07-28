Recuperan especies robadas en millonario robo a Dirección del Trabajo en Viña del Mar: hubo tres detenidos, pero quedaron en libertad

Tres personas fueron detenidas en el marco de la investigación por el millonario robo que afectó a la Dirección del Trabajo de Viña del Mar durante abril de este año.

Las diligencias del OS9 de Carabineros de Valparaíso permitieron recuperar parte de las especies sustraídas, además de detectar una infracción a la Ley de Drogas.

Cabe recordar que el delito quedó al descubierto el 20 de abril de 2026, cuando funcionarios de la Dirección del Trabajo ingresaron a la sucursal y advirtieron que desconocidos habían entrado al inmueble durante el fin de semana, sustrayendo diversas especies avaluadas en aproximadamente 50 millones de pesos.

Entre los bienes robados se encontraban dos vehículos, seis tablets, ocho computadores y un televisor, antecedentes que dieron origen a una investigación instruida por el fiscal adjunto de Viña del Mar, Fernando Hood Grosser, quien dispuso que las diligencias fueran desarrolladas por la Sección OS9 de Carabineros.

Durante la investigación, personal especializado realizó un completo trabajo en el sitio del suceso, que incluyó el empadronamiento y toma de declaraciones de testigos, además del levantamiento y análisis de registros de cámaras de seguridad.

Fueron precisamente estas diligencias las que permitieron reconstruir la dinámica del robo en las oficinas, además de identificar a los presuntos responsables.

Con esos antecedentes, el Ministerio Público obtuvo órdenes de entrada y registro para dos domicilios ubicados en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar.

En los allanamientos, efectuados durante la jornada del lunes 27, Carabineros recuperó un equipo computacional correspondiente a las especies robadas. Asimismo, en uno de los inmuebles fueron encontradas plantas de cannabis, lo que derivó en la detención de dos personas por infracción a la Ley 20.000 de drogas.

En total, tres personas fueron detenidas: uno por receptación y dos por infracción a la Ley de Drogas. Sin embargo, por instrucción del Ministerio Público, todos quedaron en libertad y apercibidos, mientras continúa el desarrollo de la investigación.

PURANOTICIA