Recuperan en San Esteban una motocicleta que fue robada en febrero en Lo Barnechea

Personal de la SIP de Carabineros de Los Andes detuvo a un hombre por el delito de receptación, tras verificar que mantenía en su domicilio el vehículo sustraído hace 8 meses.

Viernes 17 de octubre de 2025 21:33
Una investigación desarrollada por la SIP de Carabineros de la 3ª Comisaría de Los Andes, permitió detener a un sujeto por el delito de receptación en San Esteban.

En horas de la mañana de este viernes, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP), previas diligencias, ingresaron a un inmueble de calle Santa Lucía.

En dicho lugar se verificó que se mantenía una motocicleta con encargo vigente por robo, ilícito cometido durante febrero del año en curso en Lo Barnechea.

De esta manera, el personal policial logró recuperar la motocicleta y detener a un hombre, de nacionalidad chilena, de 28 años, por el delito de receptación.

Una vez informado el Ministerio Público de los antecedentes de este operativo, se determinó que el sujeto capturado pase a audiencia de control de detención.

