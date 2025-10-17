Recuperan en San Esteban una motocicleta que fue robada en febrero en Lo Barnechea

Una investigación desarrollada por la SIP de Carabineros de la 3ª Comisaría de Los Andes, permitió detener a un sujeto por el delito de receptación en San Esteban.

En horas de la mañana de este viernes, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP), previas diligencias, ingresaron a un inmueble de calle Santa Lucía.

En dicho lugar se verificó que se mantenía una motocicleta con encargo vigente por robo, ilícito cometido durante febrero del año en curso en Lo Barnechea.

De esta manera, el personal policial logró recuperar la motocicleta y detener a un hombre, de nacionalidad chilena, de 28 años, por el delito de receptación.

Una vez informado el Ministerio Público de los antecedentes de este operativo, se determinó que el sujeto capturado pase a audiencia de control de detención.

PURANOTICIA