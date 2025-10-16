Recuperan en Los Andes vehículo que fue robado en enero de este año en Vitacura: conductora fue detenida por receptación

Motoristas de la 3ª Comisaría de Carabineros de Los Andes, durante un control vehicular preventivo por la intersección de calles Yerbas Buenas con O´Higgins, fiscalizaron a un vehículo que portaba patentes aparentemente de fabricación artesanal.

De esta manera, el personal policial corroboró posteriormente en la unidad la falsedad de las patentes, ya que el número de chasis y motor correspondían a otro vehículo de similares características, el cual mantenía un encargo vigente por robo de vehículo motorizado desde la comuna de Vitacura, con fecha enero de 2025.

Por tal motivo se procedió a la incautación del móvil y a la detención de su conductora, de 45 años, sin antecedentes penales, por el delito de receptación de vehículo motorizado y uso malicioso de instrumento público.

Conforme a instrucciones de la Fiscalía, la detenida pasará a control de detención, así también se realizan las diligencias para regresar el vehículo a su propietario.

PURANOTICIA