Recuperan en Algarrobo dos lanchas y cuatro motos acuáticas con encargo por robo: una persona fue detenida

Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 3ª Comisaría Algarrobo, en coordinación con SIP Peumo y por instrucción de la Fiscalía de San Vicente, logró la detención de un hombre de 55 años por el delito de receptación.

Además, en las diligencias se recuperaron cuatro motos de agua y una lancha, con encargo vigente por robo desde junio de 2025 en Lago Rapel, además de otra lancha también sustraída.

Las especies permanecían con las series identificatorias adulteradas y fueron ubicadas en el domicilio del imputado y en playa El Canelillo, donde algunas estaban siendo arrendadas.

El avalúo aproximado de los vehiculos de navegación es de más de $80.000.000.

Cabe señalar que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público.

VIDEO

