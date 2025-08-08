Recuperan computadores sustraídos desde la Fundación Integra en Viña del Mar: dos personas fueron detenidas

En aquella oportunidad, desconocidos cortaron los sistemas de alarma y de electricidad, para luego ingresar y apoderarse de especies avaluadas en más de 10 millones de pesos.
Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Viña del Mar de la Policía de Investigaciones (PDI) recuperaron 14 notebooks, más un iMAC, que fueron sustraídos el pasado domingo 3 de agosto desde la Fundación Integra ubicada en calle 7 Norte de la Ciudad Jardín.
De esta manera, el trabajo de análisis criminal e inteligencia policial de los efectivos de la PDI, permitió gestionar una autorización de entrada y registro para un inmueble ubicado en 4 Oriente, pleno centro de la Ciudad Jardín, lugar en que fueron encontrados los equipos computacionales y detenidas dos personas por el delito de receptación.
Por instrucción del Ministerio Público, las especies serán retornadas a sus propietarios, mientras que los imputados quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para ser formalizados.
