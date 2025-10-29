Recuperan cheques por $56 millones robados a la Scuola Italiana de Villa Alemana

Dos sujetos, que suman 21 detenciones, fueron capturados por funcionarios de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros por el delito de receptación.

A raíz de diligencias relacionadas a un robo registrado el 19 de octubre pasado en la Scuola Italiana de Villa Alemana, avaluado en 56 millones de pesos ($56.000.000).

Tras diligencias propias de la especialidad, funcionarios de la SIP dieron cumplimiento a una orden de detención, entrada, registro e incautación –canalizada al Ministerio Público y autorizada por el Juzgado de Garantía de Villa Alemana– por este robo.

El capitán Felipe Delgado, subcomisario de la 6ª Comisaría de Villa Alemana, explicó que "tras la diligencia, se logra la recuperación de cheques de mensualidad por el monto de 56 millones de pesos y talonarios de pago con tres claves únicas".

De igual forma, expuso que en el operativo se detuvo a de dos personas, que mantienen 21 detenciones previas por delitos contra la propiedad, que fueron puestas a disposición del Juzgado de Garantía de Villa Alemana por receptación.

