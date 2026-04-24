Recuperan camión robado con animales en su interior tras control en ruta de Zapallar

Un camión con encargo vigente por robo fue recuperado durante la madrugada de este viernes por carabineros de la Tenencia de Carreteras Petorca, en un procedimiento realizado en el kilómetro 140 de la ruta 5 Norte, en el sector Catapilco de Zapallar.

El hallazgo se produjo mientras los funcionarios policiales desarrollaban controles vehiculares preventivos en la ruta. En ese contexto, el conductor de un camión intentó evadir la fiscalización, deteniéndose metros más adelante antes de abandonar el vehículo y huir a pie entre la vegetación del sector.

Al revisar el móvil, los funcionarios constataron que mantenía placas patentes falsas y que registraba encargo vigente por robo.

Asimismo, en la zona de carga del camión se encontraron cuatro vacunos y cuatro caballares, los que quedaron bajo resguardo para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

El procedimiento se mantiene en curso, con coordinaciones entre distintas unidades y especialidades de Carabineros para esclarecer los antecedentes del caso.

PURANOTICIA