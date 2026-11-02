Recuperación de la plaza Sotomayor y la plaza Justicia abre una nueva etapa para el casco histórico de Valparaíso

Un importante paso en la recuperación del casco histórico de Valparaíso se concretó con el inicio de las obras del proyecto «Mejoramiento y Puesta en Valor Conjunto Plazas Sotomayor y Justicia», iniciativa que considera una inversión de $3.370 millones, del Gobierno Regional, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

La intervención contempla la renovación de plaza Sotomayor, plaza Justicia y el acceso a muelle Prat, abarcando uno de los sectores más emblemáticos de la Ciudad Puerto y parte de su Sitio Patrimonio Mundial. El proyecto beneficiará a más de 296 mil vecinos de la comuna, además de fortalecer las condiciones de accesibilidad y el desarrollo de la actividad turística y comercial del sector.

La iniciativa marca el comienzo de una recuperación más amplia del entorno de Barrio Puerto, enmarcada en el Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial y que considera, además, futuros proyectos de la Empresa Portuaria Valparaíso como la remodelación de muelle Prat, la habilitación del Valparaíso Port Center, y la puesta en valor de los vestigios arqueológicos del primer muelle fiscal construido en 1825.

La alcaldesa Camila Nieto señaló que “hoy es un día relevante para Valparaíso, porque logramos materializar una obra que implica un financiamiento de más de $3.000 millones en una explanada que, además, es parte del Sitio del Patrimonio Mundial. Esto es parte del trabajo unificado que hacemos junto al Gobierno Regional y que implica tener una serie de coordinaciones por parte del municipio con las distintas entidades que utilizan la plaza Sotomayor”.

Respecto de la preocupación de la comunidad por eventuales restricciones al tránsito, la jefa comunal precisó que "desde el día de mañana van a comenzar las obras, principalmente de la etapa 1, que dura alrededor de 150 días. En esa etapa se van a hacer trabajos en las dos explanadas sin corte de calle. Los equipos técnicos están evaluando el comportamiento de la ciudad, considerando los cierres que se han realizado en calle Carampangue y Altamirano”.

Por su parte, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, comentó que "esto es un reflejo del trabajo colaborativo entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de Valparaíso. La Plaza Sotomayor forma parte del Sitio Patrimonio Mundial y, por tanto, esta intervención es tremendamente relevante para mantener esta condición. El Gore de Valparaíso ha destinado $3.371 millones para conservar, restaurar y mejorar las condiciones de la plaza Sotomayor. Esto es importante desde el punto de vista de la inversión, ya que va a generar más de 100 puestos de empleo. Además, mejorará las condiciones de accesibilidad al muelle Prat y al palacio de Justicia”.

En tanto, Macarena Carroza, directora ejecutiva de la Corporación Municipal que administra el Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, destacó que "la plaza Sotomayor es uno de los proyectos más importantes de una estrategia mayor que se llama Plan Piloto Barrio Puerto. Hay otras iniciativas, como las mejoras del muelle Prat y del Port Center, que son lideradas por la Empresa Portuaria y que consideran, en conjunto, una inversión de 4 millones de dólares, a ejecutarse entre 2027 y 2028. Además, estamos sobre las ruinas del primer muelle fiscal construido en 1825, donde la Armada también está liderando un proyecto para que las personas puedan volver a acceder a esos vestigios”.

CINCO ETAPAS

El proyecto contempla el mejoramiento de aceras, bandejones centrales y pavimentos vehiculares en plaza Sotomayor, plaza Justicia y el acceso a muelle Prat, incorporando criterios de accesibilidad universal en todo el sector. La iniciativa cuenta con las aprobaciones del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y Serviu, y busca recuperar y poner en valor la riqueza arquitectónica, histórica y patrimonial de este emblemático espacio, respetando su condición de Zona Típica y Sitio Patrimonio Mundial.

Las obras se ejecutarán en cinco etapas, comenzando con la intervención de las dos explanadas centrales frente a la Primera Zona Naval y los sectores de calle Sotomayor, trabajos que tendrán una duración aproximada de 150 días y no contemplan cortes de calles en los meses de noviembre y diciembre. Posteriormente, se avanzará hacia el sector del Monumento a los Héroes de Iquique, calles Cochrane, Errázuriz, José Tomás Ramos y Serrano, para finalizar con las intervenciones en el sector Puerto y el tramo norte de calle Errázuriz.

Esta macro iniciativa contempla también dos importantes proyectos impulsados por la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV). El primero es el Valparaíso Port Center, que considera una inversión cercana a US$1,5 millones y se emplazará en el edificio que antiguamente ocupaba el acuario, junto al acceso al Terminal 2. El espacio contará con 476 m² distribuidos en cuatro niveles, con salas de exposición, zonas interactivas, espacios multiuso, cafetería y terraza mirador, y tendrá capacidad para recibir a cerca de 130 personas simultáneamente. Su objetivo será acercar la actividad portuaria a la comunidad, dando a conocer su historia, funcionamiento y vínculo con la ciudad.

A ello se suma la remodelación integral del Muelle Prat, que contempla una inversión aproximada de US$3,5 millones y cuyas obras se proyectan para 2027. La intervención considera una nueva explanada, locales comerciales en dos niveles, mobiliario urbano, iluminación y áreas verdes, renovando uno de los espacios más emblemáticos de la relación de Valparaíso con el mar. Ambos proyectos son fruto del trabajo coordinado entre la Empresa Portuaria, la Municipalidad de Valparaíso, el Gobierno Regional, la Corporación de Administración del Sitio Patrimonio Mundial y la Delegación Presidencial, entre otras instituciones.

Con motivo de la ejecución de las obras, las organizaciones que tradicionalmente desarrollaban sus actividades en plaza Sotomayor deberán trasladarse temporalmente a otros puntos de Valparaíso, con el propósito de mantener la continuidad de su funcionamiento.

Durante noviembre, los sindicatos Valparaíso Histórico, Emprendedores del Puerto y Puerto Colores se instalarán en el sector del Gomero, en avenida Brasil. Por su parte, el Sindicato Viento Puelche funcionará en plaza Cívica, mediante un sistema rotativo junto a las otras Ferias Porteñas que utilizan ese espacio, mientras que Siaprival se ubicará en calle Almirante Señoret, con la posibilidad de trasladarse también a plaza Cívica. Posteriormente, entre el 12 y el 24 de diciembre, todos los sindicatos se instalarán en la calle Molina.

Esta planificación busca facilitar el desarrollo de las obras y, al mismo tiempo, entregar alternativas para que las organizaciones puedan continuar con sus actividades comerciales durante el período de intervención de uno de los principales espacios públicos de la ciudad.

PURANOTICIA