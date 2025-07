¿Reconstrucción financiada por el narco en Viña? Exigen a Fiscalía investigar de oficio grave denuncia de renombrado arquitecto

La devastación que dejó el megaincendio de febrero de 2024 en amplios sectores de Viña del Mar y Quilpué no sólo significó la pérdida de 138 vidas, sino que también el inicio de un largo y doloroso proceso para recuperar parte de lo perdido esos fatídicos días, con una reconstrucción que ha ido a pasos extremedamente lentos.

Si bien, el encargado de volver a levantar las casas siniestradas durante la catástrofe es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), otros organismos como la Municipalidad de Viña del Mar y hasta organizaciones privadas, como la fundación Desafío Levantemos Chile, han aportado con un granito de arena en esta causa.

En ese contexto, y tras la negativa de algunos damnificados para aceptar las viviendas de emergencia entregadas por no constituir un hogar definitivo, la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti convocó al estudio de arquitectura Elemental, quien, a través del renombrado arquitecto, Alejandro Aravena, propuso el proyecto Unidad Habitacional Progresiva como una vía paralela de reconstrucción. Se trata de viviendas verticales destinadas a grupos familiares que contempla diversas ampliaciones, las cuales se emplazan en uno de los sectores viñamarinos más devastados: El Olivar.

Justamente para abordar el proceso de reconstrucción, el arquitecto que obtuvo el Premio Pritzker 2016 fue contactado por T13 Radio, donde denunció que la reconstrucción en zonas informales –como campamentos– ha sido financiada por grupos narcos, lo que no tan sólo da cuenta de la falta de Estado en el lugar, sino que lo desatado que está el crimen organizado en Viña del Mar, la región de Valparaíso y el país.

"A nosotros nos han pasado en la reconstrucción en Viña del Mar experiencias que son bien brutales y que son muy frustrantes porque, mientras el Estado trata de operar siguiendo el conducto regular con toda esta complejidad (...) veíamos al otro lado de la quebrada que de autos se bajaba gente con sobres, financiando la reconstrucción", sostuvo el prestigioso arquitecto en la entrevista radial.

Asimismo, planteó que "en muchas de las quebradas, sobre todo en la parte informal donde no hay títulos de propiedad de por medio, la reconstrucción a las tres o cuatro semanas era como si nunca hubiera pasado el incendio. Eso estuvo enteramente reconstruido por el mundo narco, claro, a un costo...".

Alejandro Aravena continuó señalando que "el Estado de Derecho dejó de existir, al punto de que incluso en algunas reuniones con los vecinos –según nos contaban algunas dirigentas– cuando salía de ahí la Municipalidad, Senapred o los profesionales que estaban trabajando, pasaban los narcos con parlantes diciendo que si aceptaban la solución del Estado, ellos se las iban a quemar".

"Esa es una amenaza, no es sólo 'yo te ofrezco, llego más rápido, eficiente y ágil que lo que llega el Estado, pero si aceptas al Estado entonces vamos a entrar en un conflicto por territorio'. Y creo que esto es lo que estamos viendo en esta crisis de civilidad que estamos viendo, y no sólo en Chile, sino que es una cuestión que es global", añadió.

Las palabras de Aravena traen a la memoria unas declaraciones efectuadas recientemente por la alcaldesa Macarena Ripamonti en CNN Chile, donde expuso que parte del avance en el proceso de reconstrucción en Viña del Mar se ha dado gracias a que los mismos damnificados “encontraron dinero de forma privada para reconstruir”, aunque no entregó mayores detalles sobre el origen de estos fondos.

PIDEN INVESTIGACIÓN

Tras la polémica desatada por el arquitecto Alejandro Aravena al asegurar que parte de la reconstrucción habría sido financiada por el narcotráfico, el diputado y presidente de la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la reconstrucción tras el megaincendio, Andrés Celis, pidió que estas declaraciones sean aclaradas con urgencia y formalmente.

"Las declaraciones del señor Aravena son graves, y si tiene antecedentes concretos, lo responsable es presentarlos ante la justicia. Hacerlo sólo en medios genera un manto de dudas sobre todo el proceso de reconstrucción, y eso no ayuda en nada a quienes hoy esperan respuestas del Estado", sostuvo el parlamentario RN.

Junto a asegurar que no ha recibido denuncias por parte de los vecinos que apunten a una intervención del narcotráfico en la reconstrucción, llamó a esclarecer los hechos diciendo que "hemos estado atentos, escuchando sus urgencias, pero hasta ahora no hay antecedentes en esa línea. Dicho eso, es clave que el Ministerio Público actúe de oficio y esclarezca si lo dicho por Aravena tiene sustento".

También planteó que "si hay redes criminales intentando instalarse con fines de validación social, eso sería gravísimo. Cuando el Estado no responde a tiempo, deja espacio para que otros lo hagan. Por eso es urgente que el Ministerio de Vivienda acelere su trabajo y dé soluciones reales a los damnificados. No mañana, ahora".

CITA A COMISIÓN

Luego, la diputada e integrante de la CEI de la reconstrucción, Carolina Marzán, también abordó la polémica levantada por el profesional, asegurando que hasta el momento no han recibido ninguna denuncia similar en la instancia legislativa.

"Las personas de las zonas afectadas y organizaciones de damnificados están preocupadas y dolidas ante estas declaraciones que, sin duda, son una estigmatización y dificultan la tarea principal de la urgente reconstrucción", comenzó.

Asimismo, puntualizó que "las situaciones que expone el arquitecto son extremadamente graves y delicadas, pero me imagino que él debe haber hecho ya las denuncias respectivas que avalen sus opiniones, como corresponde".

"En la comisión investigadora no se han recibido antecedentes al respecto. Lo que corresponde en este caso es que las acciones se canalicen al Ministerio Público y, obviamente, pediremos invitarlo a la comisión", prosiguió la legisladora PPD.

Por último expuso que "nuestro foco sigue siendo el de fiscalizar a las autoridades respectivas para agilizar la reconstrucción, donde coincidimos en que, si bien, hay algunos avances, el Estado sigue al debe. Allí está el foco esencial".

MEDIDAS URGENTES

Quien también se refirió a lo declarado por el arquitecto Aravena fue la diputada Camila Flores, quien sostuvo que lo planteado por el profesional "es de la máxima gravedad".

"No tengo cómo corroborar o confirmar dicha información, pero de ser cierto, algo tan grave como esto, que esté ocurriendo en nuestro país y particularmente en la región de Valparaíso, requiere urgente de tomar medidas. Esto pasa cuando los países fracasan, cuando el Estado fracasa en las obligaciones que tiene que cumplir para la ciudadanía. Es ahí donde el Estado está ausente, es cuando ingresa el narco", agregó.

Por lo tanto, planteó que "no es algo que yo podría negar. Por el contrario, es algo que posiblemente esté ocurriendo. Y lo importante es que como autoridades nos hagamos cargo, se le haga frente a esta situación. Que, por otro lado, se investigue, pero que haya un análisis más de fondo y esto es, si es que el Estado está ausente, ¿cómo hacemos para que, en definitiva, el narcotráfico no ingrese? ¿Cómo hacer que el Estado cumpla con sus obligaciones y no sean estas bandas criminales las que comiencen a cumplir con las expectativas y con las necesidades de nuestra población?".

