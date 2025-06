¿Reconstrucción de papel y con letra chica? Acusan a ministra Toro de exponer cifras que "llevan a que los avances sean más altos"

Hasta el Congreso Nacional en Valparaíso llegó la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, para asistir a la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, instancia donde dio a conocer los grados de avance del proceso que lidera.

Ante los diputados que conforman la instancia legislativa, la secretaria de Estado expuso que el plan de reconstrucción consta de 7 ejes prioritarios, con 166 medidas y que tiene un costo cercano a los 1.000 millones de dólares, a ejecutarse en un horizonte de cinco años y cuyo financiamiento central proviene de un Fondo de Emergencia Transitorio.

Javiera Toro aseguró que el plan de reconstrucción lleva un 39% de avance, con 73 medidas finalizadas, siete sectores de las tres comunas intervenidas con el 100% de las medidas terminadas y cuatro zonas con sobre el 70% de finalización de éstas.

En lo que corresponde al eje habitacional, éste registra un 28% de avance –según cifras del Ministerio de Desarrollo Social–, contemplando 33 medidas, cuatro de las cuales están completadas y 29 se encuentran en ejecución. Cabe hacer presente que las iniciativas en dicho eje contemplan reconstrucción de 17 barrios, a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; despliegue territorial; modificaciones a la Ley Nº20.234; y tramitación de solicitudes de regularización de título de dominio.

A diferencia de lo planteado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en su informe con fecha junio de 2025, Desarrollo Social compartió ante los Diputados cifras a mayo de 2025, las que dan cuenta de la entrega de 2.600 subsidios, 2.199 subsidios en alguna etapa del proceso, 664 casas en ejecución y 96 viviendas ya terminadas.

"El resumen de los avances en el eje habitacional reportados a mayo es un total de 2.600 subsidios entregados, que no son suficiente sólo con la entrega del subsidio, sino que ese subsidio avance hasta convertirse en una solución definitiva, y de estos, 2.199 están avanzando y ya produciéndose la vinculación y las siguientes etapas del proceso", expresó la ministra Javiera Toro en la CEI de la Reconstrucción.

En el eje de bienestar integral, que tiene un 84% de avance, se contemplan 12 medidas, 10 de las cuales ya están completadas y 2 en ejecución. En el eje de entorno urbano, que lleva un 30% de avance, se contemplan 55 medidas, 16 de las cuales están completadas. En infraestructura de redes hay un 77% de avance, con 13 de las 21 medidas completadas, habiendo 7 en ejecución. territorio y sustentabilidad tiene un 41% de avance, con 15 de sus 25 medidas completadas. El eje reactivación productiva tiene un 97% de avance, con 12 de las 13 medidas completadas y 1 en ejecución. Finalmente, en institucionalidad para la reconstrucción se reporta un grado de avance de 56%, con 2 de las 5 medidas completadas y 3 que están en marcha.

Entre las medidas finalizadas, la titular de Desarrollo Social destacó algunas como la implementación del programa de Ciudados Domiciliarios del Senama, que atendió a 236 personas mayores durante cinco meses; la habilitación del alumbrado en las vías de evacuación de Achupallas, con 125 luminarias solares; la reposicion de la maquinaria de transporte sanitario, ambulancia y tres vehículos para el Hospital Fricke; y la normalización de las líneas vitales del Cesfam de Quilpué y Viña del Mar.

DATOS INEXACTOS

Debido a que el diputado Andrés Celis se encuentra con licencia médica por enfermedad, quien asumió la presidencia de la CEI de la Reconstrucción fue el diputado Tomás Lagomarsino, quien ya había ejercido este lugar en la CEI del Megaincendio.

Bajo este contexto, el parlamentario del Partido Radical por el Distrito 7 de la zona costera de la V Región sostuvo que la ministra Toro "entregó datos inexactos porque incluye instrumentos de solución habitacional de reconstrucción para todos los damnificados de todos los tipos, pero finalmente terminan evaluando el proceso de reconstrucción exclusivamente respecto a quienes son propietarios".

A su juicio, "eso lleva a que los porcentajes de avance sean más altos. Aquí no hay que medir la reconstrucción exclusivamente respecto a los que son propietarios y hábiles. Como el plan de reconstrucción habla de todos ellos con instrumentos para cada uno de los tipos de damnificados, tiene que evaluarse respecto a la totalidad".

"También las cifras de ejecución del Fondo de Emergencia Transitorio del incendio en nuestra región tienen un porcentaje bajísimo de ejecución", expuso el presidente de la comisión investigadora, quien concluyó su crítica manifestando que "le mostramos las cifras a la Ministra sobre porcentajes de ejecución y que no se correlacionaban, no se condecían con los porcentajes que ellos presentaban en cuanto a avance y, muy lamentablemente, no hubo respuesta y hubo silencio ante esa pregunta".

ACUSAN "DISCORDANCIA"

Otro de los legisladores que criticó la exposición de la ministra Javiera Toro fue el diputado Luis Fernando Sánchez, quien apuntó contra las cifras expuestas por la titular de Desarrollo Social y Familia, específicamente cuando señaló que cuatro sectores afectados por el fuego tienen más de un 70% de finalización en sus obras.

"Me gustaría saber qué sectores son esos para ir a visitarlos y ver ese maravilloso estado de avance, porque cuando converso con los vecinos me hace ruido que haya tanta discordancia entre las versiones: las víctimas dicen una cosa y la Ministra dice que tenemos cuatro sectores con 70% de avance, con 96 viviendas terminadas, con 4 de cada 10 personas con solución habilitada, entonces me gustaría saber cómo se mide ese 39% de avance", señaló el parlamentario del Partido Republicano.

Luego insistió en que "me hace mucho ruido porque lo que uno ve en los cerros siniestrados son viviendas reconstruidas por las mismas víctimas, a su propia deuda; lo que uno ve son sectores donde hay avances notorios debido al trabajo de las fundaciones privadas, como es el caso de Canal Beagle y el trabajo del Desafío Levantemos Chile. Entonces, lo que veo son dos fenómenos por dos bandas: gente que se reconstruyó sola y gente que recibió ayuda con fondos privados".

De esta manera se puede observar que las cifras entregadas por la jefa de la cartera de Desarrollo Social dejan más dudas que certezas, sumado a una grave acusación de que las cifras entregadas hacen que los grados de avance del proceso de reconstrucción se vean mayores a los que realmente aprecian a diario los vecinos damnificados.

