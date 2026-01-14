Reconocen a 23 estudiantes destacados con 27 Distinciones a las Trayectorias Educativas en la región de Valparaíso

En una emotiva ceremonia, estudiantes de la región de Valparaíso fueron reconocidos con Distinciones a las Trayectorias Educativas (DTE), instancia que pone en valor no solo los resultados obtenidos en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular 2025, sino también el esfuerzo, la constancia y los recorridos formativos desarrollados a lo largo de la enseñanza media, considerando los diversos contextos territoriales y sociales.

La actividad contó con la participación de estudiantes distinguidos junto a sus familias, quienes acompañaron este importante hito, además de autoridades regionales.

Las DTE se entregan por cuarto año consecutivo y consideran criterios de equidad, inclusión y paridad, reconociendo a estudiantes de distintos territorios, modalidades educativas, pueblos originarios y a jóvenes en situación de discapacidad.

Este reconocimiento busca relevar el mérito académico, pero también las trayectorias y el acompañamiento familiar y comunitario que hacen posible que más jóvenes accedan a la educación superior, fortaleciendo la movilidad social y la equidad en el sistema educativo.

El seremi de Educación, Juan Pablo Álvarez, destacó que "en la región tenemos 23 estudiantes destacados con 27 distinciones. Por lo tanto, con esto estamos reafirmando nuestro compromiso como Gobierno, tal como nos ha mandatado el Presidente Gabriel Boric, para acompañar transiciones tan relevantes y decisiones tan importantes para las y los jóvenes y sus familias, como es el acceso a la educación superior”.

Por su parte, la seremi de Gobierno, Carolina Zapata, añadió que “este reconocimiento, que considera elementos vinculados a los territorios, a los pueblos indígenas, a personas en situación de discapacidad y a distintos contextos escolares, es un símbolo de lo que significa una educación mirada con perspectiva social y que permite acortar brechas en lo académico, avanzando hacia una educación más justa y equitativa”.

Durante la ceremonia se realizó la entrega de diplomas a los estudiantes con DTE, en un ambiente de orgullo y reconocimiento compartido junto a sus familias. Sebastián Allendes, estudiante reconocido en esta instancia, declaró estar “muy alegre, muy feliz, eufórico aún. Y bueno, yo creo que se logró gracias al esfuerzo y eso me tiene muy feliz”.

Por su parte, Amelia Moral, otra de las jóvenes distinguidas, señaló que “este reconocimiento, esta distinción, siento que es muy importante porque no solamente muestra mi esfuerzo, sino el de mis docentes y mi familia también, además de mis compañeros, que me ayudaron no solo a desarrollarme como persona, sino también en el ámbito académico. Entonces, el reconocimiento va más para ellos que para mí”.

