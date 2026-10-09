Rechazo unánime a parque eólico marino frente a Valparaíso: proyecto contemplaba 66 aerogeneradores flotantes

De manera unánime, por 23 votos en contra, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero rechazó la concesión marítima presentada por la empresa Lile SPA, que buscaba instalar un parque de energía eólica marino en las costas de la provincia de Valparaíso, específicamente desde el sector de Punta Curaumilla hasta Quintero.

El proyecto consiste en la instalación de 66 aerogeneradores sobre 66 plataformas flotantes, dotados de un sistema de fondeo y cables eléctricos submarinos, comprendiendo una superficie de 2.615.166,34 metros cuadrados.

En representación del Consejo Regional (Core), estuvieron presentes Paula Rosso, Catalina Thauby, Omar Valdivia y Osvaldo Urrutia, éste último presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, Intereses Marítimos y Pesca.

El core Urrutia indicó que el resultado de la votación "fue aplastante, todos en contra. Las razones tienen que ver con el tráfico marítimo no sólo naval, sino también comercial. Valparaíso es el segundo puerto más importante de Chile, cuyo tráfico se vería afectado; hay importantes caletas pesqueras, que realizan su actividad en esta zona, pero además la iniciativa desde el punto de vista paisajístico es impactante y este es un territorio que tiene un importante destino turístico en la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD). Chile tiene 4.300 kilómetros de costa, elegir precisamente frente a Valparaíso no me parece lo más adecuado”.

En tanto, el gobernador regional y presidente de la Comisión de Uso de Borde Costero, Rodrigo Mundaca, expresó que “es un rechazo unánime y las consideraciones son muy relevantes. Primero, razones de Defensa, ya que la principal fuerza de Combate de la Armada de Chile se encuentra en la 1° Zona Naval, y particularmente en Valparaíso. Además, desde el punto de vista de las rutas, el proyecto no garantiza la libre navegación; y en el ámbito medioambiental, la preservación de los recursos y biodiversidad marina es muy importante. Chile y Valparaíso están postulando para alojar la secretaría técnica del tratado de alta mar más importante, la BBNJ”.

A ello agregó que “en general, lo que ha ocurrido es que nunca los pronunciamientos de esta Comisión Regional de Uso del Borde Costero han sido retrotraídos o cambiados por una opinión distinta del gobierno central. Esperemos que tampoco ocurra en esta ocasión”.

PURANOTICIA