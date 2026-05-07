Recalentamiento de chimenea generó emergencia en casa del Cerro Castillo de Viña

Emanación de humo desde una vivienda del Cerro Castillo de Viña del Mar movilizó a diversos equipos de emergencia de la comuna hasta este sector.

Tras hacer una evaluación de lo ocurrido, voluntarios del Cuerpo de Bomberos determinaron que correspondía a un recalentamiento de entretecho.

Tres unidades de la institución voluntaria, además de personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad se dieron cita en la calle Libertad, equina Callao.

Vecinos reportaron a Bomberos la emanación de humo desde una pared interna de la vivienda, espacio donde se ubicaría la chimenea del domicilio.

En específico, se informó que lo ocurrido fue un recalentamiento en el ducto de salida de gases de la chimenea, emergencia que ya fue controlada.

Personal de Carabineros también se dio cita en el lugar de los hechos, procediendo a cortar el tránsito vehicular para facilitar el trabajo de los equipos.

(Imagen: Quinta Región Alerta)

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