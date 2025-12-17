Recalada de un buque de pasajeros provoca Alerta Temprana Preventiva en Juan Fernández

Este jueves 18 de diciembre recalará a la bahía de Cumberland, en el archipiélago de Juan Fernández, el buque de pasajeros «Hanseatic Spirit», situación que representará un incremento significativo de la población flotante de esta comuna insular.

En consideración a estos antecedentes, que constituyen un aumento de la vulnerabilidad ante situaciones de emergencia y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declara Alerta Temprana Preventiva por evento masivo para la comuna de Juan Fernández.

La alerta está vigente a contar de este miércoles y hasta que las condiciones así lo ameriten, según dio a conocer el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de la región de Valparaíso a través de su sitio web.

"La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza", señalaron.

Asimismo, manfiestaron que se coordinará y activará al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) para actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia que pudieran producirse en la zona.

Finalmente Senapred recomendó a la población insular de la región de Valparaíso "identificar las vías de evacuación y coordinar un punto de encuentro con los que te acompañan. En caso de una emergencia mantén la calma, coopera con encargados de seguridad, aléjate de lugares que representen un peligro evidente y, en caso de ser posible, presta tu ayuda a niños, ancianos y mujeres embarazadas".

