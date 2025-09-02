Realizan primera liberación masiva de pingüinos de Magallanes en Zapallar

En un hecho inédito para la comuna de Zapallar, se realizó por primera vez una liberación masiva de pingüinos de Magallanes, marcando un hito en los esfuerzos de conservación de fauna marina en la región de Valparaíso.

El operativo contempló la liberación de nueve ejemplares, todos rescatados en distintos puntos del litoral central y rehabilitados por el centro Ñamku, en colaboración con la red de rescate y protección conformada por Sernapesca, Conaf, Ñamku y el equipo de emergencias de la Municipalidad de Zapallar.

La casa edilicia explicó que cada pingüino fue tratado de manera individual, tras llegar en diversas condiciones, logrando una recuperación exitosa.

"Tras la debida evaluación, Ñamku determinó que los ejemplares estaban en óptimas condiciones para regresar a su hábitat natural, razón por la que se coordinó una liberación conjunta en las cercanías del Monumento Nacional Isla Cachagua, un área protegida y considerada un entorno ideal para la reinserción de estas aves marinas ya que favorece su adaptación y aumenta sus probabilidades de supervivencia”, señaló el alcalde Gustavo Alessandri.

Aunque en esta ocasión se trató de pingüinos de Magallanes, tanto ellos como los pingüinos de Humboldt, ambas especies que habitan las costas chilenas, cumplen un rol ecológico fundamental, pues son indicadores de la salud del ecosistema marino, ya que se alimentan principalmente de peces como sardinas y anchovetas, especies sensibles a cambios ambientales. Además, su presencia, abundancia y comportamiento permiten monitorear el estado de los recursos pesqueros y del océano en general, siendo además parte integral de la biodiversidad costera.

PURANOTICIA