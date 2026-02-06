Realizan operativo para prevenir el zancudo transmisor del Dengue en el complejo fronterizo Los Libertadores

Hasta el complejo fronterizo Los Libertadores llegó el equipo de la Oficina de Aedes liderado por el seremi de Salud (s), Carlos Zamora Rojas; junto al delegado Presidencial Provincial de Los Andes, Cristian Aravena; para entregar información sobre la prevención del zancudo Aedes aegypti -transmisor de la enfermedad de Dengue- a turistas y nacionales que ingresan por dicho paso frotnerizo.

Zamora enfatizó en que “estar en el Paso Los Libertadores nos permite incluir también a las personas que vienen ingresando al país, tanto nacionales como extranjeros, para recordarles la prevención que deben tener respecto al zancudo Aedes aegypti, primero de cómo identificarlo, y segundo, tener claro los síntomas que produce la enfermedad que transmite este zancudo”.

Por su parte, el delegado Presidencial Provincial de Los Andes, Cristian Aravena; destacó el trabajo de la Seremi de Salud en coordinación con los distintos servicios en el lugar y también en la provincia, lo que “ha permitido que no tengamos ningún caso autóctono de Dengue en nuestra región continental”.

Logro que se manifiesta tras un trabajo estratégico desarrollado por la Oficina de Aedes de la Seremi de Salud, el que se materializó en 2025 en más de 130 mil acciones de búsqueda activa en la zona, 140 actividades de difusión y comunicación de riesgo junto a la comunidad educativa. Y con 37 jornadas de capacitación en colegios del Aconcagua.

Asimismo, durante el año pasado se detectaron 11 focos del vector, los que fueron controlados, y se ejecutaron 716 acciones de control químico. “Así que felicitar el trabajo que hacen los funcionarios, pero también pensar en la continuidad ya que el Aedes aegypti es un invitado que llegó para quedarse en nuestra provincia y el trabajo de prevención es esencial”, enfatizó el delegado Aravena.

Mensaje que relevó el seremi (s) de Salud: “Queremos recordar la importancia de tener a la vista las indicaciones que damos como Autoridad Sanitaria y también las recomendaciones propias que da la administración de este paso fronterizo en los ámbitos correspondientes a la Alerta Sanitaria del Aedes aegypti”.

MEDIDAS PREVENTIVAS

El llamado es a no acumular agua. Para aquello, el llamado es a prevenir con acciones como:

Es importante no mantener agua estancada y si es necesario guardarla, hacerlo en recipientes tapados.

Mantener contenedores de basura siempre secos, limpiar canaletas de agua lluvia y desagües.

Cambiar el agua de floreros de casas y cementerios por esponjas húmedas o arena y limpiarlos frecuentemente.

Si tiene piscina, mantenerla limpia y debidamente clorada.

Una persona podría tener Dengue si presenta fiebre elevada que se prolonga entre los 2 a 7 días de evolución con dos o más de las siguientes manifestaciones.

Dolor de cabeza muy intenso.

Dolor detrás de los globos oculares.

Agrandamiento de los ganglios linfáticos.

Dolores musculares y articulares.

Náuseas.

Vómitos.

Sarpullido.

Los síntomas, dado su periodo de incubación, se presentan entre 4 y 10 días después de la picadura de un zancudo infectado y por lo general se prolongan por 2 a 7 días.

En caso de haber realizado un viaje a un lugar con transmisión autóctona de Dengue y presentas la siguiente sintomatología, acude a un centro asistencial y comunica que estuviste en estos lugares de transmisión de Dengue.

Ante dudas, se encuentra disponible el teléfono de Salud Responde al 600 360 7777.

PURANOTICIA