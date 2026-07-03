Realizan inédita fiscalización migratoria en el puerto de Valparaíso con revisión tanto a trabajadores como a empleadores

Un nuevo procedimiento de fiscalización se llevó a cabo en la ciudad de Valparaíso, el octavo despliegue de este tipo desde el 11 de marzo, pero el primero de muchos que se vendrán en el terminal marítimo de la capital regional.

En el despliegue, que contó con la participación de Policía Internacional de la PDI, la Armada de Chile, Policía Marítima y el Servicio de Migraciones, se inspeccionaron el Terminal Portuario y Terminal Pacífico Sur de Valparaíso, más el Muelle Prat, revisando cada una de las instalaciones, fiscalizando a trabajadores y a empleadores, además de cruzar información en tiempo real.

Las autoridades que participaron destacaron que este tipo de controles forman parte de una estrategia macro para combatir delitos y por ello seguirán desarrollándose de manera sorpresiva en un esfuerzo de coordinación entre instituciones.

Frank Saurbaum, director nacional del Servicio de Migraciones, señaló que "este trabajo conjunto junto a las policías y a la Armada nos permite cruzar información entre las instituciones y asegurarnos de que toda actividad laboral en este lugar de tanta afluencia se desarrolle bajo el marco de la ley vigente. Los pasos fronterizos como los terminales portuarios, en este caso, son zonas estratégicas para nuestro país, por eso el llamado es claro quienes cumplan las reglas siempre tendrán las puertas abiertas, pero este gobierno será implacable con la informalidad laboral, sobre todo en lugares tan críticos como lo es la logística portuaria”.

Desde la entidad indicaron que esta primera gran fiscalización no busca criminalizar, sino que promover una migración ordenada, segura y regular, inspeccionando la situación laboral en las zonas portuarias claves de la ciudad.

Cabe señalar que en anteriores casos se ha hecho énfasis en el comercio, galerías o mall chinos, como también los distintos servicios de aplicaciones móviles donde converge mano de obra laboral migrante y responde a un mandato claro de ordenamiento de control más estricto, tanto con trabajadores como con empleadores.

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