Realizan importante reunión de coordinación en materia de seguridad en Casablanca

En la comuna de Casablanca se realizó una importante reunión de coordinación entre el diputado Arturo Barrios, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Casablanca (UNCO) y la Subsecretaría de Prevención del Delito, encabezada por su subsecretaria Carolina Leitao.

En la instancia participaron también concejales, dirigentes vecinales, representantes de Carabineros y vecinos, quienes expusieron sus principales inquietudes y problemáticas en materia de seguridad, con el objetivo de generar compromisos y acciones concretas para fortalecer la prevención del delito en el territorio.

El parlamentario socialista valoró la convocatoria y destacó la relevancia de que “las políticas públicas se construyan desde el territorio, escuchando directamente a las comunidades, a sus dirigentes y autoridades locales, con quienes estamos trabajando de manera coordinada para mejorar la seguridad en Casablanca”.

Por su parte, la subsecretaria Leitao señaló que “desde el Gobierno se continuará avanzando en estrategias de prevención y apoyo a las comunidades organizadas, reforzando la presencia institucional y la coordinación con Carabineros y los municipios”.

La UNCO Casablanca, a través de su presidenta, Teresa Sandoval, indicó que “agradecemos la gestión y compromiso del diputado Barrios en articular este encuentro, que marca un paso importante en la construcción de soluciones conjuntas frente a las demandas de seguridad de la comuna”.

PURANOTICIA