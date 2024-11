Realizan capacitación en prevención y mitigación de incendios forestales en Valparaíso

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA), en colaboración con la Corporación Nacional Forestal (Conaf), realizó una exitosa jornada de capacitación en prevención y mitigación de incendios de vegetación en la región de Valparaíso, evento realizado en el Centro Cultural Espacio La Compañía que reunió a propietarios y administradores de santuarios de la naturaleza de la zona, reforzando los esfuerzos para proteger áreas de alto valor ecológico frente a incendios forestales, una creciente amenaza que se exacerba año a año a causa del cambio climático.

La capacitación incluyó charlas técnicas, talleres prácticos y un recorrido guiado por zonas de interfaz, destacando prácticas preventivas de manejo de la vegetación. En él, se abordaron temas como la calidad del aire y los riesgos para la salud derivados de incendios recientes, así como el impacto de estos eventos en la biodiversidad y los ecosistemas, con un fuerte un llamado a la acción para articular instrumentos de gestión integral que fortalezcan la protección de áreas protegidas como el Santuario de la Naturaleza Palmar El Salto.

La jornada fue parte del Plan de Reconstrucción Incendios 2024, una estrategia nacional que busca minimizar los riesgos y daños de incendios en el país, donde el 99,7% de estos son provocados por actividades humanas.

La capacitación fue liderada por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien reconoció que "debido a las altas temperaturas que genera el cambio climático, estamos en condiciones especialmente vulnerables para que se produzcan nuevos incendios forestales. Es por esta razón que, a las tareas que ya venimos ejecutando en mitigación y reparación, junto a Conaf incrementamos una serie de acciones enfocadas en la educación ambiental y la prevención de siniestros que no sólo afectan las vidas humanas, sino que producen enormes daños en nuestra naturaleza, nuestra flora y fauna”.

El Ministerio del Medio Ambiente ha realizado una serie de acciones estratégicas para prevenir y mitigar los incendios forestales, priorizando la protección de ecosistemas críticos y comunidades vulnerables.

Entre estas acciones destacan la implementación del Plan de Reconstrucción Incendios 2024, que incluye medidas de restauración ecológica y manejo de áreas afectadas, y la promoción de prácticas preventivas como la creación de cortafuegos y la gestión de vegetación en zonas de interfaz.

Además, el MMA lidera campañas de educación ambiental dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de reducir las causas humanas de incendios, responsables del 99,7% de estos eventos. En colaboración con organismos como Conaf, el GEF Restauración de Paisajes y gobiernos locales, también se han desarrollado capacitaciones técnicas para administradores de áreas protegidas, fortaleciendo la planificación territorial y la gestión de riesgos.

Todas estas acciones están alineadas con una estrategia interinstitucional que busca no solo minimizar daños inmediatos, sino también construir resiliencia a largo plazo frente a los desafíos del cambio climático.

“Cuidar nuestra biodiversidad es cuidar de nuestra permanencia en el planeta. Seamos todas y todos agentes activos en la protección de nuestros ecosistemas. No tiren basura, no hagan fogatas en lugares no autorizados y colaboremos para que podamos poner a salvo a nuestras comunidades”, concluyó la secretaria de Estado.

