Reactivan gestiones por desaparición de María Ercira Contreras en el Congreso: nieta acusa falta de avances en las indagatorias

Una nueva acción de visibilización se llevó a cabo en el Congreso Nacional, en Valparaíso, para exigir avances en la investigación por la desaparición de María Ercira Contreras, mujer de 85 años cuyo paradero se desconoce desde el 12 de mayo de 2024, cuando junto a su familia celebraban el Día de la Mamá en el fundo Las Tórtolas de Limache.

Hasta la sede del Poder Legislativo llegaron familiares de la mujer, junto a dirigentes regionales de la Democracia Cristiana (DC), quienes realizaron una serie de gestiones para mantener vigente el caso, incluyendo reuniones con representantes políticos.

En la instancia, Carla Hernández, nieta de María Ercira, manifestó su preocupación por la falta de resultados en la investigación, apuntando a eventuales falencias en el trabajo de las instituciones y cuestionando la ausencia de respuestas, señalando que la desaparición ocurrió en un recinto privado que contaba con cámaras de seguridad, sin que –a su juicio– se adoptaran resguardos adecuados en el sitio del suceso.

"Es tremendo que personas desaparezcan en Chile, que no haya respuestas, que las policías no hagan el trabajo como corresponde, que el Ministerio Público no haga las diligencias. Hay manifiesta negligencia en todo lo que se hace", expresó.

Durante la jornada, también se expuso el caso de María Ignacia González, concejala de Villa Alegre, desaparecida el 15 de junio de 2025, cuyo paradero también es desconocido.

"No es posible que María Ignacia haya desaparecido tantos meses, tanto tiempo, y recién ahora se hacen diligencias que debieron haberse hecho desde el principio. También está el caso de mi abuela, que desapareció en un recinto privado con cámaras, dejando el sitio del suceso sin resguardo. Esto no puede seguir sucediendo”, condenó la nieta de María Ercira Contreras desde el Congreso.

Desde la DC, dirigentes señalaron que ambos casos presentan elementos similares en cuanto a la falta de avances investigativos, cuestionando errores y demoras en las diligencias iniciales. En ese contexto, recalcaron la necesidad de reforzar las acciones para esclarecer estos hechos y evitar que situaciones de este tipo queden sin resolución.

El presidente comunal DC en Quilpué, Miguel Cisternas, señaló que “es importante recordar y difundir los hechos de la desaparición de María Ignacia González, que lleva casi un año desparecida y; en el caso de la señora María Ercira, que lleva casi dos años, y no se han visto resultados concretos en ninguno de estos casos. Es curioso que errores de la policía y la fiscalía, falta de prolijidad, una serie de elementos que son muy coincidentes en los dos casos y da la impresión que retarda los resultados".

Las actividades incluyeron un punto de prensa en el Congreso y un despliegue comunicacional en la región, con el objetivo de mantener la atención pública sobre ambas desapariciones y presionar por resultados concretos en las investigaciones.

PURANOTICIA