«Rayün del Valle»: Presidente Boric inaugura jardín infantil y sala cuna que beneficiará a más de un centenar de niños en San Felipe

Ell Presidente Gabriel Boric encabezó la inauguración del jardín infantil y sala cuna «Rayün del Valle» en la comuna de San Felipe, en el marco de las actividades en su visita a la región de Valparaíso.

El Mandatario agradeció la dedicación y el cariño que las y los trabajadores de establecimientos de este tipo entregan a niños y niñas, afirmando que "eso no es un acto que se agote en sí mismo sino que después cuando estos chicos tengan 15 años van a darse cuenta de cómo fueron criados en su primera infancia y por eso vale la pena invertir en esto".

El establecimiento, cuyo nombre en mapudungun significa “florecer del valle”, fue elegido por la propia comunidad educativa a través de la iniciativa “Ponle nombre a tu jardín”, impulsada por Junji Valparaíso.

Acorde a la directora Andrea Chacana, apunta a evocar el desarrollo integral de niños y niñas, en un espacio educativo que promueve aprendizajes significativos y respeto por la infancia. Asimismo, está inspirado en el valle de Aconcagua, vinculándose con la valoración de la identidad, las raíces y tradiciones de la comunidad.

"Entendemos que la sala cuna, que los jardines infantiles no son meras guarderías, no son lugares donde dejar a los hijos y punto, sino que son lugares en donde el cariño, la educación, el aprendizaje, los estímulos marcan la diferencia para el resto de la vida", valoró el Jefe de Estado.

El recinto tiene capacidad para 124 niños y niñas en total. En detalle, cuenta con 2 salas cuna para 40 lactantes y áreas para 3 niveles medios, totalizando 84 párvulos. El proyecto, que cuenta con una superficie total construida de 924,28 m2, implicó un monto total de inversión de 1.498 millones de pesos, financiados a través de Junji. Su apertura oficial se realizó el 21 de julio de 2025, tras haber obtenido su reconocimiento oficial el 23 de mayo de 2025.

"Este jardín obtuvo el reconocimiento oficial y va a poder ser parte de la nueva ley de Sala Cuna para Chile, por eso reafirmo con fuerza que desde el Gobierno tenemos toda la disposición a alcanzar los consensos necesarios para que sea el bienestar de los chilenos y chilenas lo que prime en las discusiones políticas", agregó el Presidente.

La Agenda Sala Cuna para Chile fue presentada al Congreso el 6 de mayo del año 2024, fruto de un trabajo intersectorial entre los ministerios de Educación, de la Mujer y la Equidad de Género, de Trabajo y de Hacienda, y del diálogo junto a las organizaciones sindicales, de académicos y de la sociedad civil.

IMÁGENES

(Imagen: Presidencia)

PURANOTICIA