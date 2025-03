Ratones desatan crisis educacional en Valparaíso: paro indefinido, protesta y clases suspendidas en el liceo Alfredo Nazar

Profundamente molesta se encuentra la comunidad del liceo Alfredo Nazar Feres, ubicado en el cerro Playa Ancha de Valparaíso, luego que este lunes 17 de marzo se confirmara la presencia de una plaga de ratones, cuestión que no sólo mantiene suspendida la entrega de alimentación a los estudiantes, sino que además derivó en un paro indefinido por parte de los profesores y trabajadores del recinto educacional.

Y es que ya van más de tres días en que los casi 1.000 estudiantes del liceo porteño no reciben su alimentación por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) de Valparaíso, situación que los mantiene en vilo al considerar que muchos apoderados no tienen las condiciones para enviarles comida –como sugirieron– ni hay respuesta por parte de este organismo, ya que "no hay presupuesto".

Es por esto que los funcionarios del liceo Alfredo Nazar Feres tomaron la decisión de "declararnos en paro indefinido hasta que se reponga la alimentación para nuestros y nuestras estudiantes, y se encuentren las condiciones sanitarias óptimas para recibir a las y los estudiantes", indicaron a través de un comunicado al que pudo acceder Puranoticia.cl, donde además dan a conocer una serie de solicitudes.

Estas incluyen la desratización del establecimiento completo; la limpieza y desmalezado de los espacios comunes; asegurar la entrega de colaciones frías hasta que se regularice la entrega de alimentación; y levantar una mesa de trabajo entre el empleador y los estamentos del liceo para mejorar las condiciones sanitarias.

PROTESTA DE LA COMUNIDAD

De igual forma, convocaron a una movilización en las afueras del establecimiento educacional ubicado en Playa Ancha, "para visibilizar y exigir que se reponga el derecho a alimentación que está siendo hoy vulnerado". Dicha protesta se generó minutos antes de las 8:00 horas, donde los apoderados, profesores y funcionarios cortaron por algunos minutos el tránsito vehicular en la Av. Playa Ancha.

"Yo hablé como apoderada pidiendo que por favor no bajemos los brazos porque los niños necesitan estar en un lugar seguro porque, además, detrás de los niños hay familias y también hay profesores, y no podemos llegar infectados por un virus que nos puede matar", comentó Natalia Huerta, apoderada del liceo.

De igual forma, la madre de un estudiante de 1º Medio comentó que durante la manifestación pudieron apreciar que se limpió parte del establecimiento, pero que otra se mantiene completamente sucia: "Vimos que limpiaron una palmera y que dejaron otras tiradas. Además, detrás del casino está lleno de mugre. Hay un patio trasero que también hay que desmalezar", comentó en diálogo con Puranoticia.cl.

Y como si no fuera suficiente dolor de cabeza con la plaga de ratones, los apoderados manifestaron que en el establecimiento se produjo una fuga de gas.

CLASES SUSPENDIDAS

Consultado el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso, indicaron por medio de una declaración que a raíz de las dificultades experimentadas durante los últimos días en el liceo Alfredo Nazar Feres debido a la aparición de roedores, "hemos decidido en conjunto con la comunidad y la Seremi de Educación, la suspensión de clases para el establecimiento hasta el viernes 21 de marzo".

Esto último, con la finalidad de asegurar las condiciones de higiene y seguridad de los casi mil estudiantes del establecimiento playanchino, además de trabajar en la normalización sanitaria y fortalecer el desmalezamiento de este sector porteño.

En ese sentido, desde el SLEP Valparaíso aseguraron que esta decisión en ningún caso significará pérdida en la entrega de contenidos pedagógicos para los estudiantes, ya que indicaron que las jornadas perdidas se recuperarán en fecha por definir.

Además, desde el organismo encargado de la educación afirmaron que los procesos de limpieza y desratización se encuentran al día en todos los establecimientos y que la problemática se suscita por un contexto de "dificultad ciudad" sobre el tema.

Tomando en cuenta que también se detectó una plaga de ratones en otros dos recintos de la comuna, el liceo María Franck y la escuela Ramón Barros Lucos (que comparten casino), desde el SLEP señalaron que las clases ya fueron regularizadas, con extensión horaria incluida y entrega de alimentación, dando por superado el problema.

ENTREGA DE ALIMENTOS

Por su parte, desde la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas recordaron al respecto que la mantención de la infraestructura y de las condiciones sanitarias de los establecimientos educacionales públicos "es responsabilidad de los sostenedores".

De igual forma, indicaron que el rol de Junaeb es asegurar que los estudiantes reciban una alimentación de calidad, a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE), "cumpliendo con los más altos estándares nutricionales y sanitarios", en este caso, en los 752 establecimientos educacionales que cuentan con el servicio en la V Región.

Tras ser informados de la contingencia sanitaria en el liceo Alfredo Nazar Feres, Junaeb activó los protocolos para proporcionar una alternativa de alimentación de contingencia, "siempre y cuando existieran las condiciones necesarias para la manipulación de alimentos sin poner en riesgo la salud de las/os estudiantes".

Por último, aseguraron que ya reanudamos la entrega de raciones regulares en dos de los tres establecimientos y "estamos preparados para activar el servicio habitual en el tercero de ellos", tan pronto las autoridades pertinentes (sostenedores y autoridad sanitaria) resuelvan las condiciones que dieron origen a esta situación.

