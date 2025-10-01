Ratifican aumento de recursos para concretar esperados proyectos de cuarteles de Carabineros en cerros de Valparaíso y Viña

Tras más de 20 años de espera, se logró incrementar el presupuesto original tanto para la Tenencia de Carabineros en Playa Ancha (Valparaíso) como para la Subcomisaría de Forestal Alto (Viña del Mar), garantizando de esta manera la construcción de ambos proyectos policiales que van en beneficio de la seguridad de la comunidad.

El diputado Jorge Brito (FA) destacó el avance en la adjudicación de la nueva Tenencia de Carabineros en el sector 4 de Playa Ancha, cuyo presupuesto pasó de $2.500 millones a cerca de $5.000 millones, inversión que permitirá concretar una infraestructura moderna que beneficiará directamente a más de 35 mil vecinos del sector.

El parlamentario, integrante de la Comisión de Defensa e Inteligencia de la Cámara, expresó que “estamos muy contentos porque logramos la aprobación del aumento del presupuesto para concretar la construcción de la tenencia de Carabineros en Playa Ancha y la Subcomisaría de Forestal Alto”.

En ese sentido, sostuvo que “estos nuevos cuarteles van a permitir contribuir a la seguridad de nuestros cerros y, después de más de 20 años esperando, ahora logramos aumentar los recursos en más de $2.000 millones para la Tenencia de Playa Ancha y más de $3.000 millones para la Subcomisaría de Forestal Alto”.

El proyecto, actualmente en etapa de adjudicación y con un plazo de ejecución de 540 días, considera mobiliario, equipos y vehículos asociados al cuadrante policial, lo que permitirá optimizar la atención y aumentar la capacidad operativa en Playa Ancha.

SUBCOMISARÍA FORESTAL ALTO

A este esfuerzo se suma el proyecto de la Subcomisaría Forestal Alto, en Viña del Mar, también en etapa de adjudicación, cuyo presupuesto aumentó de cerca de $5.800 millones a más de $7.500 millones. La iniciativa contempla una superficie de 1.468 m² distribuidos en cuatro niveles, además de 1.430 m² en obras exteriores.

“Los decretos de aumento de presupuesto ya salieron de la Dirección de Presupuesto y ahora está a la espera de toma de razón la adjudicación en Contraloría. En consecuencia, esperamos durante este mes lograr adjudicarlo y así que se inicien las obras”, precisó el diputado Jorge Brito.

Esta obra beneficiará directamente a más de 58 mil personas del sector Forestal, reforzando la capacidad operativa de Carabineros y dotando al territorio de infraestructura moderna para enfrentar los desafíos de seguridad en Viña del Mar.

PURANOTICIA