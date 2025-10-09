Rapa Nui y Valparaíso forman parte de las actividades oficiales de la Cumbre Mundial de Turismo Aventura 2025

Esta semana se desarrollan los Pre-Summit Adventures (PSA), la primera actividad oficial de la Cumbre Mundial de Turismo Aventura (Adventure Travel World Summit, ATWS). Este año, la sede principal será la ciudad de Puerto Natales, en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, pero el país entero verá acción gracias a estos PSA.

En total, hasta el 12 de octubre, se desarrollarán 23 tours de aventura a lo largo de casi todo el país, en un recorrido que permitirá a más de 160 operadores turísticos, agencias y medios especializados internacionales vivir de primera mano la diversidad y riqueza de la oferta turística chilena.

Estos recorridos previos son una oportunidad única para mostrar al mundo la diversidad natural y cultural de Chile y, en el caso de la región de Valparaíso, serán recibidos en dos destinos: Rapa Nui y Valparaíso.

La directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco, destacó que “es un orgullo que la región de Valparaíso forme parte de esta antesala de la Cumbre Mundial de Turismo Aventura 2025, mostrando al mundo la diversidad y el encanto de nuestros destinos. En este contexto, los tours de Valparaíso y Rapa Nui reflejan la esencia del turismo de aventura chileno: experiencias únicas que combinan naturaleza, historia y cultura viva”.

La autoridad de turismo agregó que “ambas experiencias demuestran cómo nuestra región aporta valor al turismo nacional, promoviendo un desarrollo sostenible, con identidad y sentido de pertenencia, que pone en el centro a las comunidades locales y a su legado”.

Cada propuesta seleccionada para los Pre-Summit Adventures debía ofrecer un equilibrio entre aventura, naturaleza y comunidades locales, en línea con los estándares internacionales de la Adventure Travel Trade Association (ATTA), organizadora del encuentro global; garantizando así una experiencia auténtica e integral para los más de 160 representantes internacionales que recorrerán Chile esta semana antes de reunirse en la Cumbre Mundial de Turismo Aventura 2025.

La dos experiencias que forman parte de los ‘Pre-Summit Adventures’, son:

Un viaje culinario: los sabores de los valles centrales de Chile (Región de Valparaíso y región Metropolitana). Secretos y leyendas de Rapa Nui (Región de Valparaíso).

PURANOTICIA