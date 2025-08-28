Ráfaga de disparos hacia una casa deja un hombre muerto en sector alto de Valparaíso

Un hombre de 26 años murió luego de recibir uno de los múltiples disparos que desconocidos propinaron en contra de una casa en el cerro Playa Ancha de Valparaíso a eso de la 1:00 hora de la madrugada de este jueves 28 de agosto.

Por causas que están siendo investigadas, un grupo de individuos llegó hasta el exterior de la casa ubicada en la calle 19, en Porvenir Bajo, para comenzar a disparar a mansalva en contra del inmueble, en cuyo interior se encontraba una familia.

Producto de la decena de disparos, F.A.A.C., de 26 años, perdió la vida en el lugar, luego de recibir un certero impacto de proyectil directamente en su cabeza. La víctima era de nacionalidad chilena y no registraba antecedentes policiales.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso, señaló que "en cuanto al contexto de este homicidio, se tiene establecido preliminarmente que en la madrugada habría llegado un número indeterminado de sujetos, que descienden de un vehículo, y efectúan múltiples disparos al inmueble y en este contexto resulta fallecida la víctima".

Carabineros llegó al lugar de los hechos, dando cuenta de lo ocurrido al Ministerio Público, que instruyó la llegada de personal del Equipo ECOH y de la Brigada de Homicidios de la PDI, para realizar las primeras diligencias en el sitio del suceso.

Fuentes indican que al llegar al domicilio, funcionarios de Carabineros encontraron en estado de shock a una adulta mayor, quien sería la abuela de la víctima fatal.

Cabe hacer presente que los detectives trabajaron por horas en el lugar de los hechos para levantar evidencia balística y biológica, además de hacer análisis de las cámaras de seguridad y tomar relato a testigos. Todos estos antecedentes serán proporcionados al Ministerio Público para establecer la dinámica y móvil de los hechos.

PURANOTICIA