Rafael González confía en que Republicanos consiga dos escaños en el Distrito 7 de Valparaíso: "Los números debieran dar"

El candidato del Partido Republicano al Distrito 7 de la Cámara de Diputados, Rafael González, mostró su confianza en obtener un buen resultado que lleve a la colectividad a tener dos representantes en el Congreso Nacional a partir del 11 de marzo de 2026.

En conversación con Puranoticia.cl, el abogado de profesión señaló que "si uno analiza el resultado de consejeros regionales y concejales del año pasado, los números debieran dar, y fundamentalmente en el caso de los republicanos, que es un voto de marca, un voto muy disciplinado, que ya lo obtuvo".

De igual forma, recalcó que para no obtener dos diputados en el Distrito 7 "tendríamos que disminuir la votación que obtuvimos, que igual se puede dar, porque es el ejercicio de la democracia y uno tiene que respetar cuando las personas en su justo derecho emiten un voto un voto distinto".

No obstante, indicó que "yo creo que nos debiese ir bien porque se ha hecho un trabajo importante y ojalá se den los dos diputados. En el caso de los senadores, yo veo que es un poco más difícil que sean dos senadores, pero no es imposible".

Ahora, respecto a lo que ocurra en el caso de la contienda presidencial, Rafael González manifestó que "hasta hace pocas semanas teníamos la certeza absoluta de que podíamos pasar a segunda segunda vuelta. Hoy claramente la competencia, que es propia de la democracia, hace que uno lo mire quizás distinto".

