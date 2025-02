Radiografía a los robos a turistas en Valparaíso: viajeros noruegos y un japonés engrosan listado de víctimas de delincuentes

La región de Valparaíso, sobre todo sus comunas costeras, es uno de los destinos preferidos de los turistas, tanto nacionales como extranjeros, durante este verano.

Lamentablemente, de la mano de la masiva presencia de veraneantes, también llegan los delincuentes, que aprovechan cualquier oportunidad para hacer de las suyas.

Esto bien lo saben los vecinos de la comuna de Valparaíso, que prácticamente a diario tienen que lidiar con los robos a los turistas, sobre todo en sectores concurridos.

Y aunque Carabineros ha reforzado su presencia en las calles, los delitos continúan en sectores como los paseos Dimalow, Atkinson, Yugoslavo y 21 de Mayo; en el borde costero, el barrio Puerto y los alredores de la plaza Aníbal Pinto, entre otros.

"Los equipos y el personal que recibimos en la Delegación Presidencial están abocados a la zona de mayor afluencia de turistas como el cerro Concepción, el paseo Dimalow, la plaza Aníbal Pinto que, efectivamente, son puntos de mayor interés y ahí vamos a poner un punto especial", decía hace algunos días a Puranoticia.cl el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme.

PUNTOS DE CONFLICTO

Cabe hacer presente que este contingente de unos 650 carabineros proviene de las Escuelas de Suboficiales y de Especialidades, quienes llegaron principalmente a las comunas de Valparaíso y Viña del Mar a reforzar las labores del plan «Verano Seguro».

En ese sentido, desde la Prefectura de Carabineros de Valparaíso informaron que este trabajo de la policía uniformada ha permitido sólo durante el 2025 detener a 188 personas en lugares turísticos de la Ciudad Puerto, cifra que se desglosa de los 122 capturados durante el mes de enero y de los 66 que se registran a la fecha en febrero.

La institución policial detalló que sólo en enero se registraron 79 personas detenidas por órdenes vigentes, 14 por infracciones a la Ley 20 mil (de drogas), mientras que el resto tuvieron que ver con delitos como robo con violencia, robo por sorpresa, robo por intimidación o robo de especies desde el interior de vehículos motorizados.

De hecho, durante este fin de semana, Carabineros realizó una «Ronda Impacto» para prevenir asaltos a turistas, que culminó con 12 detenidos, que enfrentaron cargos por amenazas de muerte, receptación de vehículos motorizados con falsificación de documentos, órdenes vigentes de detención, robo frustrado y robo por sorpresa.

"Este esfuerzo de Carabineros demuestra una vez más el compromiso con la seguridad de la comunidad porteña y los turistas, llevando a cabo un trabajo preventivo eficaz y de alto impacto", expuso la mayor Marycarmen Mediavilla.

ROBO A PAREJA NORUEGA

Lamentablemente, el robo de especies desde vehículos ha dado que hablar los últimos días, teniendo como protagonistas a una pareja noruega que a los cinco minutos de haber llegado a Valparaíso, delincuentes les robaron todas sus pertenencias.

Se trata de Lisa Malmo (29) y Kjell-Petter Hetland (32), quienes decidieron recorrer Sudamérica, pasando en enero por Brasil y en febrero por Chile y Argentina. Durante su primera escala en nuestro país –en Santiago específicamente– no tuvieron problemas. Sin embargo, apenas recalaron en Valparaíso el viaje se convirtió en pesadilla.

Luego de arrendar un automóvil y desplazarse hasta la Ciudad Puerto, estacionaron en la calle Salvador Donoso, donde un delincuente les rompió los vidrios de las ventanas traseras y del copiloto para robarle las especies desde su interior. Cinco minutos más tarde, los turistas noruegos se dieron cuenta de lo ocurrido.

El delincuente escapó con un bolso que en su interior tenía el pasaporte y el permiso de conducir de Petter, además de costosos objetos de una cámara de fotografías. A Lisa, en tanto, le robaron unos audífonos de la marca Apple, además de medicamentos y otros objetos personales que los viajeros avaluaron en 2 millones de pesos.

En declaraciones a LUN, Lisa Malmo comentó que le hacía ilusión recorrer Valparaíso por las imágenes que previamente habían visto y que esperaban documentar para presentarlas en videos de su travesía que publican en YouTube. Sin embargo, con lo ocurrido ya no quedaron ganas de nada: "No tenemos planes de volver y tampoco lo recomendamos a otros. Estaba sucio y no se veía tan bien como en las fotos", dijo.

JAPONÉS ASALTADO

Este delito cometido contra turistas extranjeros no es el único que se ha cometido en Valparaíso durante los últimos días, ya que el pasado jueves 13 de febrero se registró otro en la plaza Echaurren, afectando esta vez a un turista japonés que había bajado hace tan sólo minutos de un crucero que recaló en la Ciudad Puerto aquel día.

En aquella oportunidad, el viajero nipón fue atacado por un sujeto que quería robarle sus pertenencias, situación que generó la resistencia de la víctima, valiéndole sólo ser golpeado con mayor brutalidad, incluso siendo arrastrado por el suelo.

Sólo como una anécdota quedará que perros callejeros del sector ahuyentaron al antisocial que, a pesar de haber escapado con las especies del turista nipón en aquel momento, finalmente fue detenido por funcionarios de Carabineros.

