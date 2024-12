Radio Carnaval FM celebrará su aniversario Nº 25 en Viña con masiva función circense

Radio Carnaval FM ha sabido posicionarse como una de las estaciones más escuchadas de la radiofonía en la región de Valparaíso, ubicándose como una de las preferidas de los vecinos de Viña del Mar. Por ello, su aniversario Nº25 es motivo de celebración.

Y es que este miércoles 11 de diciembre, la popular emisora cumple un cuarto de siglo en la Ciudad Jardín, luego que enn 1993 surgiera en Antofagasta para replicarse años después en San Felipe y masificarse hoy hasta el extremo sur, en Punta Arenas.

Para celebrar este nuevo año de vida, decidieron hacerle un regalo a sus auditores, a través de la entrega de entradas gratuitas para asistir a una función de circo: será este viernes 13 de diciembre en la carpa del circo de Los Trompitos, en Uno Norte.

"Para celebrar los aniversarios, hace años hacíamos eventos con grupos musicales en el centro de eventos La Cuca, pero como está cerrado haremos una actividad en la carpa del circo de Los Trompitos. Estamos entregando cerca de 1.600 entradas gratuitas a nuestros auditores para que podamos celebrar los 25 años con una actividad que venimos haciendo hace mucho tiempo, cohesionado con los circos y otros espectáculos", dijo a Puranoticia.cl Gianni Pancetti, coordinador de Radio Carnaval FM.

Uno de los locutores de la radio es Sandro Puebla quien, a su vez, es concejal de Viña del Mar: "Para mí, el practicar este noble oficio ha sido maravilloso. La radio a mí me lo ha dado todo. Cuando entré a la Concejalía me puse a estudiar Gestión Pública en la U. de Valparaíso, pero antes que todo soy comunicador social. Me he ido haciendo en la radio. Esta es una de las primeras radios donde trabajé, estando por más de tres décadas. La radio me ha llevado a lugares infinitos. Sin lugar a dudas, siento que soy uno de los que conoce el terreno porque la radio me ha llevado donde las familias".

La tradición de esta popular emisora viñamarina era invitar a gente de escasos recursos y a agrupaciones locales como centros de madres y juntas de vecinos, sin embargo ahora se decidió regocijar a sus fieles auditores que los premian con la sintonía.

En cuanto al espectáculo, junto a las actividades típicas del circo, habrá animación e interacción con los propios locutores de la radio, lo que permitirá mantener entretenido en todo momento al público asistente, pero también en las casas, pues se proyecta una transmisión en vivo para que nadie se pierda la celebración de los 25 años.

"Estamos agradecidos por el cariño de la gente y por el respaldo de nuestros auditores, que han sido una parte fundamental junto a nuestros auspiciadores, algunos de los cuales nos han acompañado estos 25 años y otros que se han ido sumando, y que han sido un pilar fundamental para sostenernos en el tiempo y ante la llegada de tantas otras plataformas que compiten con las comunicaciones", sostuvo Pancetti.

En cuanto a la receta de Radio Carnaval FM para mantenerse en el tiempo, el coordinador de la emisora explicó que "es ese contacto, ese feedback con los auditores, la localía, el compromiso, la entretención, la palabra de aliento a la gente que trabaja, a la gente en movimiento, a los de la locomoción colectiva, a la dueña de casa, a la gente de la construcción, que están ahí al pie del cañón. El motor del país es lo que hoy nos hace fuertes y nos hace llegar a los 25 años de vida".

Y es que la popular estación ha tenido que saber adaptarse a los tiempos modernos, con la llegada masiva de plataformas como Spotify, YouTube o las propias redes sociales, fenómeno que según Gianni Pancetti "eso lo hemos tomado a nuestro favor, porque tenemos un canal más de comunicación con nuestros auditores; además el ingreso de plataformas como YouTube y Spotify también nos ha permitido abrir el abanico, brindándole más posibilidades a los artistas de poder reproducir sus canciones".

"Así que nos hemos ido adaptando a los nuevos tiempos, no considerándolas como enemigas a las nuevas plataformas, sino que incorporarlas a nuestro trabajo para ir entregando un mejor servicio a nuestros auditores", agregó.

Finalmente, en cuanto a los desafíos que tiene Carnaval FM para los próximos años, detalló que "es adaptarse a las necesidades que hoy tiene la gente, a la instantaneidad, al ir rápido en base a las necesidades de los auditores, principalmente adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas tendencias, a las nuevas necesidades comerciales. Abrir otras alternativas, no sólo con la radio, sino que con las redes sociales, plataformas digitales, la página web, y entregar un servicio integral que no sólo sea la sintonía a través de un receptor, sino que también con la aplicación móvil, el contacto con las redes sociales y adaptarse a los nuevos tiempos".

